Il nuovo album di Marco Mengoni è Materia (Terra), e sarà il primo capitolo di una trilogia. Il cantante di Ronciglione lo ha annunciato sui social nell’ultima ora.

Il nuovo album di Marco Mengoni

Materia (Terra) è il primo ciclo del progetto Materia, un percorso in cui Marco Mengoni ha scelto di raccontare le sue tre anime differenti ma anche complementari: le origini musicali, le ricerche sonore e l’attenzione verso la contemporaneità.

Protagonista del nuovo album di Marco Mengoni è la musica, ovviamente, ma intesa nel suo stato più puro e umano: ogni nota viene suonata con tutti gli strumenti che diventano i veri protagonisti del progetto, un modo gentile e sincero del cantante di mettersi a nudo ed esplorare attraverso le note ogni parte del suo io per mostrarlo al pubblico senza filtri né compromessi.

Materia (Terra) uscirà il 3 dicembre 2021 ed è già disponibile in pre-order. L’album è la sesta esperienza in studio di Marco Mengoni dopo Atlantico (2018) e l’ultimo singolo che ha anticipato il nuovo disco è Cambia Un Uomo, di cui oggi è uscito il videoclip ufficiale con la regia di Roberto Ortu.

La tracklist di Materia (Terra)

Nel nuovo album di Marco Mengoni ci saranno 11 tracce nell’edizione standard, 13 nella versione CD Greenbox 100% Plastic Free. Ospiti di Materia (Terra) saranno Madame e Gazzelle. Ecco la tracklist ufficiale:

01 Cambia Un Uomo (prod. Mace, Venerus)

02 Una Canzone Triste (prod. Ceri, E.D.D.)

03 Il Meno Possibile (feat. Gazzelle) (prod. Ceri, E.D.D.)

04 In Due Minuti (prod. Taketo Gohara)

05 Mi Fiderò (feat. Madame) (prod. Tino Piontek)

06 Ma Stasera (prod. Tino Piontek)

07 Appunto 1. 23-01-2021 (prod. B-Croma)

08 Proibito (prod. Andrea Suriani, B-Croma, Film)

09 Appunto 2. 14-05-2021 (prod. B-Croma)

10 Luce (prod. E.D.D.)

11 Un Fiore Contro Il Diluvio (prod. E.D.D.) Edizione CD Greenbox 12 Il Meno Possibile (prod. Ceri, E.D.D.)

13 Mi Fiderò (prod. Tino Piontek)

Oltre agli ospiti eccellenti, dunque, c’è anche un interessante rosario di produttori. Marco Mengoni e Gazzelle si ritrovano a duettare nuovamente dopo l’esperienza nel singolo Calci E Pugni presente come inedito nella raccolta Atlantico/On Tour.

Intanto, il ritorno di Marco Mengoni sarà anche sul palco: nel 2022 il cantante di Ronciglione sbarca a San Siro e allo Stadio Olimpico in due importantissimi appuntamenti, rispettivamente il 19 giugno e il 22 giugno. Il nuovo album di Marco Mengoni sarà disponibile anche in versione LP Gold Metallic, Black 180 gr e Purple in edizione speciale autografata in esclusiva su Amazon.