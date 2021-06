Marco Mengoni allo stadio San Siro e all’Olimpico del 2022: l’annuncio tanto atteso arriva con quello del nuovo singolo. Il nuovo brano di Marco Mengoni presto in radio si intitola Ma Stasera e sarà disponibile da venerdì 18 giugno.

“Ma Stasera tiene il tempo, questa strada parte da qui. In piedi sui pedali, San Siro, Olimpico…arrivo!“, scrive Mengoni che annuncia il rilascio del nuovo pezzo inedito e due concerti imperdibili negli stadi.

Ma Stasera sarà disponibile dal prossimo venerdì e da oggi è in pre-save e pre-add. Da domani invece saranno disponibili in prevendita i biglietti per i due concerti in programma negli stadi il prossimo anno.

I biglietti per Marco Mengoni allo stadio San Siro e all’Olimpico del 2022 saranno in prevendita anticipata da domani alle 10 per gli utenti My Live Nation e da venerdì alle ore 11.00 per tutti gli altri.

Il 19 giugno 2022 Marco Mengoni si esibirà allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 sarà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Sono questi gli unici due live al momento in programma per l’artista di Ronciglione che negli scorsi giorni ha invaso le città di Roma e Milano e la stazione Santa Maria Novella di Firenze con il titolo del nuovo singolo. Guarda le foto!

Ma Stasera sarà un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni 80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri. Il testo è stato scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella su musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella.

Ma Stasera è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità.

I concerti di Marco Mengoni nel 2022:

19.06.2022

Stadio San Siro

22.06.2022

Stadio Olimpico