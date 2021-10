Esce oggi il suo nuovo singolo: nel testo di Cambia Un Uomo di Marco Mengoni c’è un invito all’accettazione di sé, un invito a perdonarsi e ad accogliere i cambiamenti.

Da oggi, venerdì 29 ottobre, è in radio e in digitale il nuovo singolo dell’artista di Ronciglione che segue il successo estivo di Ma Stasera ed apre la strada al nuovo album di inediti.

Un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel su un tappeto dal sound anni ’60 e l’andamento tipico dell’R&B su cui poggia la voce di Mengoni su un testo scritto dallo stesso Marco con Daniele Magro.



La produzione è di MACE, producer multiplatino, e Venerus, eclettico cantautore, polistrumentista e produttore. Nel testo di Cambia Un uomo di Marco Mengoni c’è l’invito ad accogliere i cambiamenti dinanzi ai quali ci pone la vita, affrontandone le paure.



“Fosse l’ultima notte che abbiamo sai / io con tutte le altre la cambierei / perché solo nel perdono cambia un uomo”, canta Mengoni che torna più di due anni dopo l’ultimo disco di inediti, pronto a conquistare gli stadi. Già annunciato il suo debutto la prossima estate.

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare Perché di cause perse, lo sai, sono un campione Se questo nostro amore avesse già un finale Probabilmente, adesso, bestemmierei il tuo nome Ma se tutte le paure, che nel mondo fanno male Scivolassero davvero, dalle mie spalle, altrove

Mi chiedi adesso di essere sincero

Io sono questo e non ne vado fiero

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare

Mi chiedi adesso di essere sincero

Io sono questo e non ne vado fiero

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare