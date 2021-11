Cast e personaggi di Storia di una Famiglia Perbene sono pronti a conquistare il pubblico di Canale5 rimasto orfano di Luce dei Tuoi Occhi e della struggente storia portata sullo schermo da Anna Valle e Giuseppe Zeno. Proprio quest’ultimo sarà di nuovo protagonista del prime time a partire da oggi in un ruolo tutto nuovo e ben diverso da quello in cui lo abbiamo visto fino a mercoledì scorso e al suo fianco ci sarà Simona Cavalli.

Due volti molto amati di Squadra Antimafia si ritroveranno uno accanto all’altro come marito e moglie e come genitori nel period-melò tratto dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella diretto da Stefano Reali e scritto da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini e le cui riprese si sono svolte tra Monopoli e Bari. Cast e personaggi di Storia di una Famiglia Perbene porteranno sullo schermo gli anni 1985-1992 attraverso gli occhi di Maria, ultimogenita di una famiglia di pescatori di Bari, una bambina vivace e dal modo di fare insolente che le è valso il soprannome di Malacarne. Le estati a Bari vecchia trascorrono tra i vicoli di un rione fatto di soprusi subìti ed inferti a cui è difficilissimo sottrarsi.

Della famiglia di Maria, oltre al padre Antonio De Santis (Giuseppe Zeno), alla madre Teresa (Simona Cavallari), ci sono anche due fratelli maggiori, Vincenzo (Lorenzo Mazzotta) e Giuseppe (Eugenio Ricciardi) e la nonna Antonietta (Elena Cantarone) ma il suo unico punto di riferimento è Michele (Andrea Arru) figlio della famiglia del boss Nicola Straziota (Vanni Bramati).

L’amicizia tra i due si salda e rinforza, nonostante l’ostilità delle famiglie e i colpi bassi della vita, fino a quando quel sentimento si trasforma in altro e questo chiama in gioco anche le famiglie.

Oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari in cast e personaggi di Storia di una Famiglia Perbene sono presenti anche Carmine Buschini, Federica Torchetti, Silvia Rossi, Marco Falaguasta, Maria Andrea Cesari, Federico Calistri, Paolo De Vita, Crescenza Guarnieri, Angelo Libri, Kevin Magrì, Vito Mancini, Mimmo Mancini, Elia Marangon, Eugenio Ricciardi, Gabriella Silvestri, Carmela Vincenti e Maria Chiara Vinci.