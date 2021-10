Il finale di Luce dei Tuoi Occhi delude il numeroso pubblico che per settimane si è piazzato davanti alla tv per seguire le avventure di Emma alla ricerca disperata di una figlia che credeva morta sin dalla nascita. L’ottimo cast composto dalle giovani ragazze, le potenziali Alice, da Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha saputo conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset che per anni ha bocciato le fiction dopo la ventata di trash e melò targati Ares, e adesso?

I fan sono convinti che il finale di Luce dei Tuoi Occhi sia stato cambiato in corsa e solo perché i buoni ascolti di queste settimane sono riusciti a spianare la strada verso il rinnovo per una seconda stagione che, alla luce di quello che è successo ieri sera, non può che esserci. L’ultimo scossone è arrivato quando Emma, ormai convinta di non riuscire a trovare più la figlia, incontra e si scontra con una giovane ballerina francese proprio all’atteso Festival.

Le due si guardano occhi negli occhi e in quell’istante Emma sente un brivido, che sia proprio lei Alice? In molti attendevano una risposta con il rischio di rimanere delusi da questo incontro quasi decontestualizzato rispetto al resto, ma così non è stato. Emma segue la ballerina fino all’uscita del teatro ma poi lei sembra sparire nel nulla mentre la donna si consola tra le braccia di Enrico al quale racconta questa presunta allucinazione.

Il finale di Luce dei Tuoi Occhi apre davvero ad una seconda stagione? Emma dovrà vivere la sua vita consapevole che ha una figlia da qualche parte senza scoprire il resto o andrà avanti nella sua ricerca insieme al pubblico deluso dalla mancata risposta di ieri sera?

Anna Valle non esclude il seguito anche se al momento è impegnata con un altro progetto per la Rai mentre Mediaset non si è ancora pronunciata ufficialmente sul rinnovo. Il resto lo faranno gli ascolti oggi?