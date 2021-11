Elton John sta male per via del persistere dei problemi all’anca. Il cantautore britannico, infatti, nel mese di settembre ha comunicato con grande amarezza che il tour mondiale slitterà al 2023 per un improvviso problema di salute che lo sta costringendo al riposo. La voce di Your Song, per questo, dovrà sottoporsi a un intervento.

Durante l’estate Elton John è caduto goffamente su una superficie dura e l’incidente gli ha provocato un danno all’anca. Da quel momento si è sottoposto a ripetuti cicli di fisioterapia, ma il persistere del problema costringe il cantautore alla strada dell’intervento chirurgico. L’intervento dovrà tenersi a breve per evitare che il problema dell’artista lasci degli strascichi nel futuro e comprometta la sua carriera.

Nelle ultime ore Elton John si è sfogato ai microfoni del network inglese ITV condotto da Lorraine Kelly e ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ai concerti non sarei arrivato al 100%. Sicuramente non sarei stato nelle condizioni ottimali. Dovevo decidermi perché non era mia intenzione presentarmi al pubblico e dare meno del massimo. E poi, con un anno e mezzo di tour davanti, non so quanto tempo la mia anca sarebbe durata. Probabilmente pochissimo”.

Elton John sta male, dunque, al punto di non riuscire ad entrare né uscire da un’auto. I problemi all’anca limitano i suoi movimenti, per questo si dice determinato a decidersi sull’intervento per poter recuperare al 100% le sue capacità, ma soprattutto per poter tornare sul palco senza paura né sofferenza.

“Soffro per quasi tutto il tempo”, specifica Elton John, al quale non manca l’affetto dei fan che gli augurano una pronta guarigione e una ripresa totale, nei tempi giusti. Il Farewell Yellow Brick Road Tour ha già subito due slittamenti per motivi legati soprattutto alla pandemia del Covid-19.

Intanto c’è molta attesa per il singolo natalizio che Elton John lancerà insieme a Ed Sheeran, e probabilmente sarà una sorpresa.