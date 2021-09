Il tour di Elton John slitta al 2023. Il cantautore britannico ha dato il triste annuncio sui social, spiegando che per motivi di salute si trova costretto a rinviare le date programmate nel Regno Unito e nel resto d’Europa.

Il tour di Elton John slitta al 2023

Elton John sarebbe dovuto approdare in Italia nel 2022, con la data fissata allo Stadio San Siro di Milano per il 4 giugno. Facendo parte del calendario delle date europee del tour d’addio, anche la visita di sir Elton nel Belpaese potrebbe slittare al 2023, ma per il momento non è dato avere più informazioni.

L’unica data che resterà nell’agenda di Elton John è quella del 25 settembre 2021 per l’evento di beneficenza Global Citizen, in occasione del quale dovrà esibirsi con sole 5 canzoni: “Non voglio deludere un’organizzazione di beneficenza”, specifica il cantautore, che aggiunge: “Sarebbe un’impresa fisica ben diversa dalle esigenze di una serata da 3 ore”.

Secondo il suo racconto, al termine della pausa estiva Elton John sarebbe caduto su una superficie dura provocandosi un danno all’anca. Per questo si era sottoposto a un intenso trattamento di fisioterapia e visite specialistiche, ma gli è stato consigliato un intervento per ritornare in piena forma.

Il messaggio ai fan

Elton John ha pubblicato questa mattina, 16 settembre, la nota per comunicare ai fan le ultime novità sul tour. In apertura il cantautore britannico ha manifestato dolore e rammarico per la decisione presa “col cuore pesante”. Ecco il messaggio rivolto ai fan.

“Alla fine della mia pausa estiva sono caduto goffamente su una superficie dura e da allora ho avuto un notevole dolore e disagio all’anca. Nonostante l’intenso trattamento fisioterapico e specialistico, il dolore ha continuato a peggiorare e sta portando a crescenti difficoltà di movimento. Mi è stato consigliato di sottopormi a un’operazione il prima possibile per riportarmi in piena forma fisica e assicurarmi che non ci siano complicazioni a lungo termine. Intraprenderò un programma di fisioterapia intensiva che assicurerà un pieno recupero e un ritorno alla piena mobilità senza dolore. So quanto siano stati pazienti i miei incredibili fan da quando il Covid ha interrotto il tour l’anno scorso, e mi spezza il cuore farvi aspettare ancora. Sento completamente le vostre frustrazioni dopo l’anno che abbiamo trascorso. Ve lo prometto: gli spettacoli ritorneranno l’anno prossimo e mi assicurerò che valga la pena aspettare”.

Per gli utenti che attendono novità sulle date europee del tour di Elton John arriveranno presto i dettagli e le novità sui biglietti, ed eventualmente le date aggiornate. Per il momento, ripetiamo, non ci sono dettagli sul concerto programmato a Milano nel 2022, uno degli eventi più attesi del prossimo anno che ormai viene inteso come quello della riapertura ufficiale della stagione dei concerti.