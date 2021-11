Sono in arrivo tante novità per le serie tv Sky a novembre 2021. Nel mese che precede il Natale, i canali a pagamento si accendono con alcuni dei titoli più attesi dell’anno.

Scopriamo quali sono.

Si parte con Il simbolo perduto, in onda dall’8 novembre su Sky Serie. Lo show è il prequel de Il Codice da Vinci ed è tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown. La storia segue Robert Langdon, un giovane professore di Harvard esperto in simbologia religiosa, che si ritrova improvvisamente coinvolto in una serie di enigmi mortali quando il suo mentore, Peter Solomon, scompare misteriosamente.

Il mese prosegue con Dexter: New Blood, su Sky Atlantic dal 10 novembre. La serie è ambientata circa dieci anni dopo il finale dell’ottava stagione. Dexter Morgan si è rifatto una vita e si fa conoscere a tutti gli abitanti di Iron Lake con il nome di Jim Lindsay. Dopo una serie di strane sparizioni, le attenzioni di Dexter ricadono su un concittadino assai noto all’interno della comunità.

Passiamo poi a Possessions , in programmazione dal 13 novembre su Sky Atlantic. La protagonista è Natalie, una giovane donna francese trasferitasi in Israele, che finisce in un incubo quando viene accusata di aver ucciso suo marito la notte stessa del loro matrimonio. A prendere le sue difese è Karim, un funzionario del consolato francese, ma l’uomo non riesce a decifrare la persona a cui deve prestare aiuto: Natalie è innocente e vulnerabile, oppure è soltanto incredibilmente manipolativa?

Grande attesa per Gomorra – Stagione finale, in onda su Sky Atlantic dal 19 novembre. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Braccato dalla polizia, nascosto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale. La guerra è imminente ma arriva una scoperta: Ciro è vivo.

Dal 25 novembre arriva Loro uccidono – Ombre dal passato, su Sky Investigation. Bergstein indaga sull’omicidio irrisolto del diciottenne Markus Ejbye, figlio di un’amica di famiglia. Ben presto scopre somiglianze con altri crimini avvenuti cinque anni prima… C’è un serial killer tornato in azione.

Dal 29 novembre va in onda Succession 3 su Sky Atlantic. Gli eventi del finale della seconda stagione hanno scatenato una guerra in casa Roy. Kendall, che ha sfidato apertamente il padre, screditandolo pubblicamente, adesso è alla ricerca dell’appoggio dei fratelli e di chiunque possa aiutarlo a vincere. Invece Logan è intenzionato a farla pagare cara, carissima, a quel figlio che ha osato mancargli di rispetto per l’ennesima volta. Shiv e Roman si ritrovano tra l’incudine e il martello: da che parte si schiereranno? La serie è stata rinnovata per una quarta stagione.