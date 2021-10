A meno di due settimana dal lancio della terza stagione negli USA, HBO conferma Succession 4, rinnovando per un altro anno, il successo della serie dei record.

Lo scorso anno, il satirico family drama creato da Jesse Armstrong ha stracciato la concorrenza agli Emmy, portandosi a casa quattro statuette tra cui quella alla miglior serie drammatica e al miglior attore drammatico (andato a Jeremy Strong).

“Con ogni stagione di Succession, Jesse Armstrong ha continuato a superare le nostre più rosee aspettative, spingendoci più a fondo nel sancta sanctorum della famiglia Roy con arguzia, umanità e precisione indelebili”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della programmazione di HBO Francesca Orsi. “Questa stagione non fa senza dubbio un’eccezione e non potremmo essere più entusiasti di tutto ciò che ci attende nella prossima”.

Succession è incentrata sulla fittizia e ricca famiglia Roy, che gestisce il conglomerato multimediale globale Waystar Royco. Brian Cox interpreta il patriarca Logan Roy; Jeremy Strong è suo figlio Kendall; Kieran Culkin figlio Roman Roy; Sarah Snook è Shiv Roy. Nel cast di supporto anche Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron e Alan Ruck. Jesse Armstrong ha creato la serie e funge da showrunner. È produttore esecutivo insieme a Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Will Ferrell, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Jon Brown e Scott Ferguson.

La terza stagione della serie, girata in parte in Italia, è attualmente in onda su HBO e debutterà nel nostro paese, su Sky Atlantic, il 29 novembre con due episodi ogni settimana, fino al finale previsto il 20 dicembre.

Si sono aggiunte al cast delle new entry d’eccezione. La prima è Alexander Skargaard, ormai volto noto in casa HBO dopo True Blood e Big Little Lies. L’attore svedese vestirà i panni di Lukas Matsson, personaggio descritto come un fondatore e CEO di un conglomerato della tecnologia di successo. La seconda new entry è il Premio Oscar Adrien Brody che avrà invece il ruolo di Josh Aaronson, un miliardario investitore e attivista che diventa fondamentale nella battaglia per la proprietà Waystar.