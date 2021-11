Rossano Rubicondi è morto da solo per quello che sembra essere un melanoma contro cui combatteva da anni. Dopo il silenzio calato sulla sua morte nel fine settimana, oggi si torna a parlare del modello e opinionista proprio perché Eleonora Daniele se n’è occupata nella sua trasmissione Storie Italiane alla presenza di alcuni ospiti e dello stesso padre di Rossano Rubicondi, Claudio.

L’uomo è apparso sconvolto e commosso parlando del figlio alzando il sipario su un rapporto difficile ma non inesistente come voleva far credere qualcuno. Lui stesso ospite in collegamento ha rivelato ad Eleonora Daniele: “Siamo solo disperati, lui parlava raramente con me e non mi aveva detto niente del suo tumore, non era in conflitto con me ma con il fratello perché cercava di redarguirlo riguardo alle sue frequentazioni, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay“.

A quel punto Eleonora Daniele gli ricorda che queste parole potrebbero offendere qualcuno specie in questo momento storico particolare. Il papà di Rossano Rubicondi però non ci sta e non ha intenzione di prendere rimproveri da nessuno in questo momento perché vorrebbe solo sapere cosa è successo in quest’ultimo anno.

Molto ben informati sembrano i presenti in studio e, in particolare, Alessandro Cecchi Paone che rivela nuovi dettagli su Rossano Rubicondi e la sua malattia: “Sapeva da un anno di essere malato, stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche. Ha firmato per uscire dall’ospedale ed è morto da solo”. Anche Ivana Trump, sua ex moglie, si è detta disperata per quanto è successo a Rossano Rubicondi ma il resto è ancora tutto da scoprire e approfondire.