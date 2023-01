Annie Wersching è morta, l’attrice meglio conosciuta per i suoi ruoli in serie tv come 24, Bosch e Timeless, si è spenta a soli 45 anni per via del cancro, secondo quanto ha confermato il suo addetto stampa proprio in queste ore. L’attrice è un volto noto delle serie tv e non solo visto che la sua carriera è iniziata poco più di venti anni fa, nel 2002, in serie televisive come Streghe e Cold Case – Delitti irrisolti.

Proprio in quel periodo prese parte a Star Trek: Enterprise interpretando il personaggio di Liana e, in seguito, quello di Regina Borg nella seconda stagione della serie televisiva Star Trek: Picard. Il successo arrivò qualche anno dopo quando venne scelta per il ruolo dell’agente speciale dell’FBI Renee Walker nella serie TV 24.

A confermare la notizia della morte di Annie Wersching ci ha pensato il marito, l’attore Stephen Full, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale parlando di lei e del vuoto che ha lasciato nelle loro vite: “Oggi c’è un buco nell’anima di questa famiglia ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava meraviglia nelle cose più semplici e non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovi e lo faremo“.

A lui si è unito il regista produttore di 24, Jon Cassar, che ha subito commentato: