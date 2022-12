Kirstie Alley è morta. Questa terribile notizia oggi scuote tutti noi, sia tutti coloro che amano il mondo del cinema e sia coloro che apprezzano e seguono le serie tv perché l’attrice è stata artista completa e lascerà un vuoto incolmabile. Kirstie Alley è morta all’età di 71 anni e darne annuncio ufficiale sono stati i figli True e Lillie che in una dichiarazione condivisa sull’account ufficiale Twitter dell’attrice, hanno scritto:

“Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, feroce e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperta solo di recente. Era circondata dalla sua famiglia più stretta e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinarie”.

Kirstie Alley ha fatto il suo debutto sullo schermo in Star Trek II: The Wrath of Khan del 1982 ma il vero successo è arrivato con il ruolo della manager del bar Rebecca Howe nella serie cult NBC Cin cin nel 1987. Alley stava sostituendo Shelley Long come la protagonista femminile della serie al fianco di Ted Danson, ma la commedia non ha perso un colpo e l’attrice è stata nominata per cinque volte agli Emmy per il suo lavoro vincendo nel 1991.

Proprio il collega Ted Danson ha voluto renderle omaggio ai microfoni di Deadline:

“Ero su un aereo oggi e ho fatto qualcosa che faccio raramente. Ho visto un vecchio episodio di Cheers… Kirstie è stata davvero brillante. La sua capacità di interpretare una donna sull’orlo di un esaurimento nervoso è stata sia commovente che istericamente divertente. Mi ha fatto ridere 30 anni fa quando ha girato quella scena, e mi ha fatto ridere oggi altrettanto forte. Mentre scendevo dall’aereo, ho sentito che Kirstie era morta. Sono così triste e così grato per tutte le volte che mi ha fatto ridere. Mando il mio amore ai suoi figli. Come ben sanno, la loro madre aveva un cuore d’oro. Mi mancherà.”

Dopo la fine di Cin Cin nel 1993, Alley ha continuato a recitare in alcune sitcom ma ha avuto modo di sbarcare al cinema per i film Senti chi parla insieme a John Travolta che adesso la ricorda dolcemente: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo ancora”.