Clarence Gilyard è morto a soli 66 anni, il noto Trivette di WalkerTexas Ranger e protagonista di Matlock si è spento in queste ore e a darne annuncio ci ha pensato la scuola del Nevada in cui insegnava, il College of Fine Arts di Las Vegas. Dopo anni di onorato in servizio al cinema e in tv, Clarenc Gilyard era diventato un professore di cinema e teatro all’Università, la stessa che ha divulgato la notizia in queste ore senza però rivelarne le cause.

La carriera di Gilyard è durata più di 30 anni tra cinema, televisione e teatro. Il suo primo ruolo cinematografico è stato quello di Sundown nell’originale Top Gun (1986), e in seguito ha preso parte a Die Hard del 1989 nei panni del mago del computer Theo. In televisione, Gilyard ha recitato al fianco di Andy Griffith nel legal drama Matlock dal 1989 al 1993, apparendo in 85 episodi nei panni dell’investigatore privato Conrad McMasters. Poi, dal 1993 al 2001, ha recitato con Chuck Norris nel ruolo di Jimmy Trevette in Walker, Texas Ranger della CBS .

Dopo Walker, Texas Ranger, Gilyard si è preso un anno sabbatico dalla recitazione e ha completato un MFA in Theatre Performance presso la Southern Methodist University, per poi entrare a far parte dell’UNLV College of Fine Arts.

Sul sito dell’università si legge: “La sua generosità di spirito era sconfinata: era sempre pronto a contribuire a progetti e spettacoli per quanto possibile. Ricordiamo Clarence con gioia e gratitudine per tutto ciò che ha contribuito a fare al College of Fine Arts, alla comunità UNLV e, attraverso i suoi straordinari risultati personali, al mondo”. Heather Addison, presidente del film UNLV, ha aggiunto: “Il professor Gilyard è stato un faro di luce e forza per tutti coloro che lo circondavano all’UNLV. Ogni volta che gli chiedevamo come stava, dichiarava allegramente di essere ‘Benedetto!’ Ma siamo veramente quelli che hanno avuto la fortuna di essere suoi colleghi e studenti per così tanti anni. Ti amiamo e ci mancherai moltissimo, Professor G!”.