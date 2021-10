Rossano Rubicondi è morto. Questa è la notizia che in queste ore sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo grazie ad una serie di partecipazioni a varie trasmissioni e reality. L’annuncio è arrivato poco fa sui social da parte di Simona Ventura che, pubblicando una foto che li ritrae insieme, ha augurato buon viaggio all’ex marito di Ivana Trump.

Cresciuto come modello, Rossano Rubicondi aveva raggiunto la notorietà proprio grazie al suo matrimonio e al gossip e, in seguito, grazie alla partecipazione ad alcuni programmi e all’Isola dei Famosi proprio con al timone Simona Ventura.

La conduttrice lo ha ringraziato sui social per il ‘percorso fatto insieme’ in quel periodo ma anche per le ‘incazzature e i litigi’ che li hanno visti protagonisti insieme a risate e chiarimenti. Alla fine del suo messaggio conclude: “Fai buon viaggio. RiP” confermando così che Rossano Rubicondi è morto a soli 49 anni.

Al momento non conosciamo ancora le cause della sua morte ma alla luce della sua giovane età potrebbe essersi trattato di un malore improvviso o di un male contro cui non è riuscito a vincere. Non ci rimane altro che attendere per capire cosa è successo davvero a Rossano Rubicondi ma, intanto, non possiamo far altro che sentirci addolorati per la sua morte.

L’unico a dire qualcosa sulle cause del decesso è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Poco fa il giornalista ha parlato di un melanoma, un cancro della pelle, come causa della morte di Rossano Rubicondi.