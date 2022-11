Jason David Frank è morto e il mondo delle serie tv è nuovamente sotto choc. L’attore noto per aver interpretato i Green e White Rangers in Mighty Morphin Power Rangers si è spento a soli 49 anni. Il co-protagonista di Frank nei Power Rangers, Walter E. Jones, ha confermato la notizia tramite Instagram scrivendo: “ Non ci posso credere… RIP Jason David Frank 🙏🏾. Il mio cuore è triste per aver perso un altro membro della nostra famiglia speciale”.

Ecco il suo messaggio e tutti i commenti, anche dei colleghi, arrivati in queste ultime due ore:

Un ulteriore conferma è arrivata dal rappresentante dell’attore, Justine Hunt, a TVLine: “Per favore, rispetta la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile mentre veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero“.

Jason David Frank ha recitato nel ruolo di Tommy Oliver nella serie originale dello show, andata in onda dal 28 agosto 1993 al 27 novembre 1995. È stato trasmesso per tre stagioni e ha accumulato un totale di 145 episodi. Sebbene il suo ruolo di Green Ranger fosse originariamente fissato solo per 14 episodi, ha colpito il pubblico così tanto che l’attore è stato riportato indietro nei panni di White Ranger e nuovo leader della squadra per il resto della serie.

Jason David Frank è andato avanti con il suo ruolo per 50 episodi nel 1996 come Red Zeo Ranger. L’anno successivo, ha ripreso il ruolo ancora una volta in Power Rangers Turbo prima di abbandonare temporaneamente il franchise. Alla fine è tornato nel 2002 per un episodio del decimo anniversario di Power Rangers Wild Force così via fino al 2018 quando è apparso per l’ultima volta in Power Rangers Ninja Steel per celebrare il 25 ° anniversario della serie.

Secondo il suo agente Justine Hunt, Jason David Frank è morto in Texas e potrebbe essersi suicidato anche se non vi è ancora una conferma ufficiale. Dal canto suo la famiglia ha chiesto il rispetto della propria privacy.