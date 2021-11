Lindsey Morgan lascia Walker. Brutte notizie per i fan della serie tv che attualmente è in onda la domenica pomeriggio su Italia1. Non solo i fan ieri non hanno visto la serie perché la rete ha preferito lasciare spazio alla maratona de I Simpson per Halloween, ma dagli Usa è arrivata la notizia dell’addio da parte della sua protagonista, cosa è successo e cosa faranno adesso i produttori della serie?

EW ha confermato la notizia che Lindsey Morgan lascerà Walker proprio durante la sua seconda stagione che in questa settimana ha debuttato negli Usa. Chi ha seguito la prima stagione sa bene che l’attrice ha prestato il volto a Micki Ramirez, un Texas Ranger e partner di Walker (interpretato dalla star di Supernatural, Jared Padalecki), che attualmente lavora sotto copertura.

Non c’è bisogno di sottolineare la gravità della sua uscita di scena proprio perché Micki è stata protagonista della prima stagione sia in solitaria che in ‘tandem’ con Trey, cosa ne sarà di lei e della coppia? Le domande sono destinate a rimanere in sospeso fino a che la serie non andrà avanti con la seconda stagione snocciolando questa questione e lo stesso, almeno per il momento, accade per la ragione del suo addio.

Sappiamo che Lindsey Morgan lascia Walker per motivi personali non meglio specificati, lei stessa in una nota ha fatto sapere: “Dopo ponderate considerazioni e introspezione, ho preso la decisione incredibilmente difficile di abbandonare il mio ruolo di Micki Ramirez in Walker per motivi personali, e sono eternamente grata di aver ricevuto il supporto dei produttori, di CBS Studios e The CW”.

L’attrice ha poi ringraziato tutti, colleghi e troupe ma non è scesa nei particolari della sua decisione. Non si sa ancora quando andrà in onda l’episodio finale di Morgan o in che modo Micki dirà addio alla serie ma i produttori hanno sottolineato: “Lasceremo la porta aperta per il ritorno di “Micki”. Questo vuol dire che si tratta solo di una partenza temporanea con una possibilità di ritorno e, quindi, non ci sarà nessuna morte dolorosa?