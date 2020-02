Lindsey Morgan al fianco di Jared Padalecki nel reboot di Walker Texas Ranger

Novità importanti in arrivo per i fan delle serie The CW che “rischiano” di ritrovare molti ex protagonisti della rete nel reboot di Walker Texas Ranger. Se nei giorni scorsi si è parlato in lungo e in largo della nuova fatica che attendere Jared Padalecki dopo l’ultima stagione di Supernatural, oggi ci tocca annunciare che al suo fianco ci sarà un altro volto noto della rete ovvero quello di Lindsey Morgan (The 100).

Toccherà a lei calarsi nei panni di uno dei ruoli principali della serie che è già stata ordinata per una prima stagione completa. Sull’onda del successo della stessa operazione compiuta per Magnum PI e McGyver, The CW ha deciso di lanciarsi spedita in questa nuova avventura che avrà come punto di partenza non solo il successo delle altre serie ma anche lo zoccolo duro di fan che non vogliono rinunciare a Jared Padalecki.

Lindsey Morgan sarà ancora Raven Reyes in The 100 fino a quando non concluderà la sua corsa questa primavera dopo sette stagioni ma intanto è già pronta per il suo prossimo ruolo ovvero quello di Micki, il nuovo partner del Walker di Padalecki. Secondo quanto riferisce Variety sembra proprio che il suo personaggio sia nato e cresciuto a San Antonio ma che adesso vive in Texas ancora prima che fosse il Texas. Micki è focalizzata e percettiva, ha esperienza sia nell’esercito che nelle forze dell’ordine, e sa bene cosa vuol dire essere individuati e discriminati a causa del suo genere. Micki sarà una delle prime donne nella storia di Texas Ranger.

Toccherà a Jared Padalecki vestire i panni del nuovo Cordell Walker, padre di due figli e vedovo, torna a casa ad Austin in Texas dopo aver trascorso anni in un caso sotto copertura di alto profilo. Proprio insieme al suo nuovo partner, Micki, dovrà affrontare nuove sfide diventando un eroe moderno. Al momento si dice che il reboot di Walker Texas Ranger cancellerà gli eventi del personaggio di Norris per questa nuova storia.

Walker, Texas Ranger è uno dei due nuovi progetti che The CW ha già ordinato l’ultimo spin-off Arrowverse Superman & Lois e sta cercando di capire cosa fare di Green Arrow e The Canaries, di Dark Shadows, di The Lost Boys, Kung Fu, The 4400 e The LA Complex. Siamo sicuri che le risposte arriveranno a maggio ma, intanto, sappiate che Jared e Lindsey Morgan saranno presto sul set della nuova serie.