In molti si chiedevano quando il Samsung Galaxy S21 FE sarebbe arrivato: adesso tutto lascerebbe pensare possa essere lanciato a gennaio. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, si parla che il device sarà presentato a margine del CES 2022 di Las Vegas, che si terrà tra il 5 e l’8 gennaio. Il Samsung Galaxy S21 FE doveva essere lanciato ad agosto insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, salvo essere rimandato presumibilmente ad ottobre, mese in cui nemmeno si tenne l’evento (qualcuno ci sperava molto, ma alla fine non se ne fece niente neppure in quell’occasione, come di certo ricorderete, non essendo passato troppo tempo da allora).

La crisi globale dei semiconduttori mandò tutto a monte, fino ad arrivare perfino a farci dubitare del fatto che il Samsung Galaxy S21 FE potesse essere presentato un giorno o l’altro (la cancellazione delle pagine di supporto fecero pensare al peggio, riapparse da poco tempo). Il debutto a gennaio del Samsung Galaxy S21 FE deve far supporre che i Samsung Galaxy S22 possano essere rimandati? Non proprio, visto che si parla già di un possibile preordine fissato tra il 7 ed il 13 febbraio. I due dispositivi potrebbero avere molto in comune, ma apparterranno comunque a due fasce di mercato diverse (il colosso di Seul avrà pensato a questo, sempre che le indiscrezioni di cui sopra vengano confermate).

Immaginiamo stiate attendendo anche voi il Samsung Galaxy S21 FE, che speriamo possa ottenere il successo del Galaxy S20 FE, che all’epoca fece anche meglio di quanto lo stesso produttore asiatico si aspettasse. Le difficoltà ci sono sicuramente state, ma il peggio potrebbe essere passato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.