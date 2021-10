Rievocato il Samsung Galaxy S21 FE, le cui pagine di supporto sembrano finalmente riapparse dall’oblio in cui erano precipitate qualche settimana fa. La notizia aveva lasciato pensare che il device potesse essere stato sospeso per via della carenza mondiale dei chip, magari per favorire l’esplosione del Samsung Galaxy Z Flip 3, equipaggiato con lo stesso processore.

Il Samsung Galaxy S21 FE è ancora previsto, come dimostra la ricomparsa delle pagine di supporto in tre dei vari portali che il produttore asiatico ha per ogni Paese in cui è attivo. Il telefono potrebbe essere presentato l’11 gennaio, forse insieme ai Samsung Galaxy Tab S8. Il Samsung Galaxy S21 FE destinato al mercato africano (contraddistinto dal product-code G990E) è stato avvistato di recente su Geekbench con a bordo il processore Exynos 2100, lo stesso presente sui Samsung Galaxy S21 (almeno sulle varianti in vendita nel nostro mercato). Possibile che anche per il Samsung Galaxy S21 FE il colosso di Seul decida di diversificare i processori in base al Paese di destinazione, così da fare meglio fronte alla crisi mondiale dei chip.

Siamo sicuri di potervi dire di più nel corso delle prossime settimane, quando finalmente qualcosa di più concreto salterà fuori (se il prodotto è in via di presentazione le indiscrezioni che lo riguardano si succederanno senz’altro). Da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta del Samsung Galaxy S21 FE è passato ormai tanto tempo, sarebbe anche arrivato il momento di vederlo finalmente presentato: speriamo di vederlo arriare tra non molto, anche perché, se dovesse sforare ancora, perderebbe di certo appeal per il lancio a febbraio dei Samsung Galaxy S22. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.