Cuori torna in onda il 7 novembre prossimo con una puntata al cardiopalma in cui Delia si troverà faccia a faccia con il passato di Alberto, un passato che forse avrebbe fatto meglio a lasciare dov’era, almeno secondo le anticipazioni della prossima settimana. La squadra capitanata da Matteo Martari tornerà ad occupare il prime time di Rai1 la prossima settimana con un altro doppio episodio in cui Delia scaverà nel passato di Alberto e per farlo dovrà avvalersi dell’aiuto di Luisa.

Da quello che si evince dalle anticipazioni di Cuori sembra proprio che Luisa non solo non le dirà quello che lei avrebbe voluto sentire ma finirà per umiliarla mettendo anche in discussione quello che è stato l’amore di Alberto per lei prima della partenza che li ha divisi per sempre. La fiction Cuori tornerà anche questa sera con un doppio episodio.

In particolare, ad andare in onda oggi, 31 ottobre, saranno gli episodi dal titolo Tradimenti e Porte girevoli in cui Agata arriva in ospedale per una visita di suo figlio e lì incontra Mosca e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. In un istante tutte le bugie crollano e il rischio di rimanere delusi è dietro l’angolo visto che non c’è tempo per le spiegazioni per un’emergenza improvvisa all’interno dell’ospedale.

Ecco il promo della prossima puntata:

Alberto intanto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui tradì Delia e le cose si complicano specie poi quando il bel dottore cerca di evitare la cardiologa a qualsiasi costo perché poco intenzionato a spiegarle il vero motivo per cui, anni prima, le ha spezzato il cuore. Nel secondo episodio dal titolo Porte girevoli, l’arrivo di Ilaria in ospedale non ha fatto altro che mettere ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto specie adesso che il congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo, è alle porte. Finché Delia non scopre che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è una menzogna, si lascerà travolgere?