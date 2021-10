Guida Astrologica per Cuori Infranti 2 ci sarà: Netflix conferma la seconda stagione alla vigilia del debutto della serie italiana, basata sul romanzo di Silvia Zucca (qui la nostra recensione in anteprima).

Netflix fa inoltre sapere che le riprese sono già completate, ed è in uscita prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

La prima stagione, invece, debutta il 27 ottobre con tutti e sei gli episodi. Le riprese della serie si sono svolte interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La protagonista è Alice, 35 anni e single (non per scelta), che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all’incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

Nel cast troviamo Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei panni dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide Sardi, l’affascinante direttore creativo del network televisivo in cui Alice lavora. Tra gli altri interpreti: Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

La serie è scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro.