Il finale di The Good Doctor 4 si avvicina a grandi passi e mentre il pubblico si prepara ad ogni evenienza, la Rai promette scintille. Proprio nei giorni scorsi, nei nuovi palinsesti invernali, Rai2 ha lasciato posto per i nuovi episodi della quinta stagione di The Good Doctor e anche i nuovi di The Resident 4, fino ad allora, però, continueremo a seguire le peripezie dei nostri dottori al venerdì sera, oggi compreso.

L’appuntamento è fissato per venerdì con un singolo episodio di The Good Doctor 4 anche la prossima settimana, il 5 novembre, e a quel punto problemi importanti si paleseranno all’orizzonte per Lea e Shaun. Chi ha seguito la serie sa bene che la giovane è incinta del nostro amato dottore ma niente è sempre bello e duraturo e i problemi sono sempre dietro l’angolo.

Le anticipazioni dell’episodio numero 15 dal titolo Attese, rivela che Shaun dovrà un po’ mettere da parte la sua professione e il suo modo di essere per cercare di stare vicino a Lea che avrà le sue prime complicazioni con la gravidanza. Intanto, in corsia, i dottori continueranno ad occuparsi dei loro casi fino a quando una protesta politica diventa violenta causando un conflitto a fuoco.

Prima di questa nuova emergenza, però, The Good Doctor 4 tornerà in onda oggi, 29 ottobre, con un altro singolo episodio dal titolo Maschio o femmina in cui, dopo aver scoperto il sesso del loro bambino non ancora nato, Shaun prova ad essere un partner più solidale con Lea. Nel frattempo, la squadra cura un pilota della marina la cui diagnosi errata del passato adesso potrebbe compromettere le sue possibilità di un completo recupero. Toccherà a Shaun dare del suo meglio per risolvere anche questo caso oppure no?

Il resto lo vedremo questa sera e per tutto il mese di novembre visto che la serie andrà avanti quasi fino a Natale.