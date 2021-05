The Good Doctor 5 ci sarà. Arriva dagli Usa la notizia del rinnovo della serie con Freddie Highmore. Reduce dal successo ottenuto in Leonardo (che presto tornerà con una seconda stagione), l’attore tornerà a calarsi nei panni di Shaun Murphy, il dottore protagonista di uno dei medical drama più visti su ABC, dopo Grey’s Anatomy e Station 19. Gli ascolti della serie sono in calo rispetto alla scorsa stagione ma Shaun e i suoi rimangono comunque sul podio ed è per questo che hanno ottenuto il rinnovo per una quinta stagione.

Ma cosa vedremo e cosa succederà in questi nuovi episodi? Chi sta seguendo The Good Doctor sa bene che Shaun e Lea sono alle prese con la gravidanza. Il dottore presto diventerà padre con tutte le complicazioni del caso visto che già in questo periodo il futuro papà non riesce a mettere in secondo piano i suoi bisogni rispetto a quelli di Lea. E adesso?

Bocche cucite su quello che vedremo nella quinta stagione anche perché la quarta è ancora in corso e adesso, dopo una pausa di due settimane si prepara a tornare in Usa per gli ultimi episodi. In italia, invece, la serie si è fermata al decimo episodio e riprenderà la sua corsa con gli ultimi della quarta stagione a partire da ottobre, salvo cambiamenti.

Ecco il promo dell’episodio numero 16 di The Good Doctor 4:

A metà della quarta stagione, Lea ha rivelato di essere incinta del primo figlio di Shaun. Nel prossimo episodio, intitolato “Dr. Ted” in onda il 10 maggio Shaun lotta con il suo ruolo di partner di Lea e il suo essere dottore e professionale quando sorgono complicazioni con la gravidanza e il suo istinto entra in gioco. Davvero il nostro dottore diventerà padre? Sarà questo cambiamento e il nuovo Shaun ad essere al centro della quinta stagione annunciata qualche ora fa?