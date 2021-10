In questo venerdì 29 ottobre non funziona Roblox, si registrano problemi con il gioco multiplayer online che sta avendo dei problemi di varia natura. Qual è lo stato dei server per il titolo e dove si registra il maggior numero di errori per gli utenti.

Meglio partire dalla gravità del disservizio odierno: la piattaforma Downdetector registra almeno un centinaio di testimonianze di utenti che si stanno scontrando proprio con le anomalie odierne. Queste ultime sono di diversa natura: c’è chi non riesce in alcun modo ad effettuare il login al gioco online, visto che il sistema ad ogni inserimento di username e password restituisce l’invito a ritentare. Poi c’è anche chi riesce ad accedere alla piattaforma di gioco ma poi non riesce ad effettuare alcuna sessione, perché non vengono visualizzati giochi, skin e neanche i contatti/amici.

Non funziona Roblox in questa mattinata ma le prime anomalie si sono verificate anche nel corso della notte. Un account Twitter non ufficiale ma che monitora costantemente lo stato dei server dedicati al game ha cominciato a segnalare difficoltà con il titolo svariate ore fa. La situazione continuerà ad essere monitorata per comprendere l’evoluzione. Si spera di certo in un rientro alla normalità nel giro di poco tempo.

Aggiornamento 9:15 – Le difficoltà continuano a manifestarsi in questo momento. Ai giocatori non viene garantita ancora la possibilità di giocare oggi normalmente, a causa delle diverse tipologie di errori già elencate. Da parte degli account social e dei canali ufficiali non giungono ancora comunicazioni in merito al disservizio. La cosa lascia ben sperare: magari le difficoltà tecniche effettive di questi minuti potrebbero essere poco gravi e rientrare dopo qualche intervento di poco conto. Restiamo in attesa cdi vedere come si evolverà la vicenda.

Aggiornamento 11:20 – Continuano ad esserci difficoltà per entrare nel gioco: i problemi sembrano essere più gravi di quanto ipotizzato in un primo momento.