Sono state svelate le imitazioni di Tale E Quale Show che vedremo stasera, venerdì 29 ottobre, su Rai1. A condurre il programma c’è, anche quest’anno, Carlo Conti.

Sul palco una serie di concorrenti pronti a mettersi in gioco con le imitazioni degli artisti italiani ed internazionali più apprezzati. Francesca Alotta è la vincitrice in carica, quella che nella scorsa puntata è risultata essere al primo posto della classifica di gradimento, con una strepitosa interpretazione di Mia Martini e la canzone E Non Finisce Mica Il Cielo.

Sul podio anche Dennis Fantina nelle vesti di Riccardo Cocciante e Cirio Priello nei panni di Michael Jackson. La classifica provvisoria di Tale e Quale Show, vede in testa la Alotta e i Gemelli di Guidonia a pari merito al primo posto. Al secondo posto, alle loro spalle, un sorprendente Dennis Fantina.

Questa settimana tra gli artisti imitati c’è Ultimo, che ha appena rilasciato l’album Solo. A portarlo sul palco di Rai1 sarà Pierpaolo Pretelli. I Gemelli di Guidonia si metteranno alla prova con i Pooh e Alba Parietti vestirà i panni di Mick Jagger.

A votar le esibizioni la giuri composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giurato a sorpresa.

Le imitazioni di Tale e Quale Show stasera

Quali sono le imitazioni di Tale e Quale Show stasera? Un nuovo ricco parterre di artisti italiani ed internazionali è atteso su Rai 1.

Francesca Alotta imiterà Mariah Carey

Deborah Johnson imiterà Gloria Gaynor

Federica Nargi imiterà Cristina D’Avena

Stefania Orlando vestirà i panni di Fiorella Mannoia

Alba Parietti vestirà i panni di Mick Jagger

Dennis Fantina sarà Elvis Presley

I Gemelli di Guidonia si metteranno alla prova con i Pooh

Biagio Izzo se la vedrà con il duo musicale Colapesce & Dimartino

Simone Montedoro sarà Bobby Solo

Pierpaolo Pretelli imiterà Ultimo

Ciro Priello imiterà Massimo Ranieri