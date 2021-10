Le parole di Ultimo su Solo, il suo nuovo album, sui social. L’artista ha annunciato la pubblicazione del nuovo disco di inediti atteso per il 22 ottobre e ha iniziato a presentare il progetto via social.

Ha svelato il titolo e la copertina, poi la tracklist. Ora parla dei contenuti di Solo e di tutto ciò che ha ispirato il suo lavoro, che si compone di ben 17 canzoni. Il motivo del titolo si deve a quella solitudine provata durante la pandemia e l’isolamento in casa.

Ultimo ripensa a quei pomeriggi trascorsi negli ultimi due anni, pomeriggi mai vissuti o vissuti male. Li vuole racchiudere in un album per non dimenticarli. E ha deciso di utilizzare l’unico linguaggio che conosce: la musica.

“Mi vengono in mente tutti i pomeriggi di questi ultimi due anni. Pomeriggi che non passavano mai, vissuti male. E chi mi è stato vicino sa di cosa parlo…⁣ Anche se ora le cose stanno cambiando, dentro e fuori di me, ho voluto chiamare l’album SOLO, così che possa per sempre ricordarmi di quei pomeriggi. Di questo periodo storico assurdo”, le sue parole.

⁣

“Non ci sono veli, ho scritto quello che avevo dentro in modo totalmente sincero”, spiega Ultimo, che ha fatto della sua sincerità ed onestà artistica il suo punto di forza.



“Ho scelto di farlo perché preferisco sentirmi dare del “pesante” o del “depresso” da qualcuno, piuttosto che non mostrare ciò che sento. Il mio è un patto d’amore con quello che ho dentro”, racconta.⁣

⁣

Poi una riflessione sul mondo social e sulla finta perfezione da instagrammare, in cui dire che non si sta bene diventa quasi un errore. “Oggi, dove tutto dev’essere perfetto, veloce e ‘instagrammabile’, è diventato quasi un tabù dire che non si sta bene”, aggiunge.



Ma se ne frega e si racconta a cuore aperto: “Quindi me ne frego dei soliti commenti che faranno su quanto sia pesante quello che scrivo, perché la mia forza sarà sempre quella di essere sincero con la mia musica e di far andare in parallelo la mia vita con le canzoni”.⁣

“Io non sono quello che scrive le mie canzoni, io sono le mie canzoni”, conclude.