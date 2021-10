Il finale di Squid Game ha lasciato la porta aperta a una potenziale seconda stagione – e il materiale per continuare la storia c’è, come ammesso dal creatore della serie Hwang Dong-hyuk.

L’ultimo episodio non è piaciuto proprio a tutti, e il campione NBA LeBron James non ha avuto problemi a dirlo. Durante un post-partita lo scorso 12 ottobre, il grande cestista ne ha parlato ai margini di una conferenza stampa con Anthony Davis, suo compagno di squadra ai Lakers. I due hanno discusso della scelta del protagonista Gi-hun, che invece di andare a trovare sua figlia, decide di fare un passo indietro e indagare su chi ci sia dietro l’organizzazione dei giochi mortali di Squid Game.

“Lo hai finito? Ce l’hai fatta?” avrebbe chiesto LeBron al compagno di squadra in un video catturato dal giornalista Kyle Goon. Dopo che Davis ha confermato di aver terminato la visione della serie Netflix più vista di tutti i tempi, il 17 volte campione NBA ha espresso le sue opinioni sulla conclusione della serie: “Sì, ma non mi è piaciuto il finale. Cavolo, prendi il f0ttut0 aereo e vai a trovare tua figlia. Cosa stai facendo?”

LeBron ha criticato la scelta di Gi-hun, sostenendo che il vincitore del gioco dovrebbe accontentarsi dei suoi guadagni: “Sono [45 miliardi]. Amico, ha vinto la partita”.

La risposta del creatore Hwang Dong-hyuk sul finale di Squid Game non si è fatta attendere. In realtà si è trattato più di un commento/frecciatina che ha fatto il giro del web: “Voi avete visto Space Jam 2?”, ha raccontato al The Guardian.

“LeBron James è una persona cool e può dire ciò che vuole, lo rispetto per questo. Sono felice che abbia visto tutta la serie e sia arrivato fino in fondo”, ha continuato in maniera pacata Hwang. Poi è arrivata la frecciatina al giocatore dei Lakers, che da anni è entrato nell’industria cinematografica:

“Se lui pensa a un’altra conclusione, potrebbe farlo da solo e come vuole. Però a quel punto gli manderò un messaggio per dirgli che mi è piaciuto tutto, tranne il finale. Sì, potremmo fare così”.

Chissà se Lebron James parteciperebbe mai ai giochi di Squid Game?