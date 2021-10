Squid Game 2 è già in lavorazione. Sebbene manchi l’ufficialità, è chiara l’intenzione di Netflix di proseguire con una seconda stagione della serie sudcoreana. di successo.

Dopo l’ottimo esordio, in grado di generare sia entusiasmo che critiche, lo show creato da Hwang Dong-hyuk è stato sempre nell’occhio del ciclone. Se da una parte è stato elogiato, dall’altra ha sollevato un polverone di polemiche per l’eccessiva violenza utilizzata.

Al di là di questo, Squid Game 2 sembra ormai certo. “Certo che se ne parla“, ha dichiarato il creatore a The Guardian. “È inevitabile perché è stato un tale successo. Lo sto considerando. Ho in mente una storia di altissimo livello, ma non ci lavorerò subito”, ha ammesso Dong-hyuk. La seconda stagione potrebbe non arrivare nell’immediato futuro: “C’è un film che voglio davvero fare. Sto pensando a cosa fare prima. Ne parlerò con Netflix”.

Mentre il colosso continua a guadagnare sul marchio, lanciando anche gadget sul mercato, Hwang ammette di non aver ancora visto dei ritorni finanziari, dato quanto ha lavorato per realizzare Squid Game: “Non sono così ricco, ma ho abbastanza soldi per portare a casa il pane. E non è che Netflix mi stia pagando un bonus, anzi. Mi ha pagato secondo il contratto originale”.

E così, come uno dei concorrenti di Squid Game, Hwang Dong-hyuk potrebbe dover tornare per la seconda stagione solo per avere la sua ricompensa: “È possibile che io debba fare altri episodi per diventare ricco come il vincitore di Squid Game”, ha concluso con una pungente ironia.

In effetti, lavorare su un prodotto come Squid Game non è stato facile per Dong-hyuk: “Era fisicamente, mentalmente ed emotivamente drenante. Ho continuato ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi mentre giravamo, così la quantità di lavoro si è moltiplicata”.

La serie tv, come la maggior parte delle produzioni coreane, mette a nudo la netta differenza di classi sociali tra ricchi e poveri. La storia segue quella di centinaia di persone che, a corto di denaro e indebitate, accettano di partecipare a dei giochi per bambini dai risvolti macabri.

La prima stagione di Squid Game è stata la più vista di sempre a livello globale su Netflix.