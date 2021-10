In questo 28 ottobre, ultimo giovedì del mese, ci sono problemi mail Libero: non funziona il servizio di posta elettronica per buona parte di coloro che tentano di accedere al proprio profilo. Le anomalie sono diffuse ma va anche detto che esistono delle casistiche particolari per le quali il disservizio si manifesta di più o di meno.

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector mette in evidenza come le segnalazioni di persone con problemi mail Libero siano copiose. Siamo nell’ordine delle centinaia di anomalie registrate poco dopo delle 8 e la curva del down sembra puntare verso l’alto. Le difficoltà maggiori sono quelle riscontrate da chi sta provando a collegarsi al suo servizio di posta elettronica da browser, dunque direttamente da computer ma anche da un telefono, ma comunque passando per l’apposita pagina web aperta con Chrome o con altro programma.

Almeno al momento di questa pubblicazione, i problemi mail Libero sembrerebbero riguardare solo in misura minore gli accessi da applicazione alla casella di posta elettronica. Dunque chi non riesce ora a consultare i propri messaggi o inviarne di nuovi utilizzando qualsiasi browser, potrebbe tentare la strada dell’applicazione ufficiale. In attesa che la situazione delle anomalie rientri, c’è da constatare che non sono sopraggiunti feedback ufficiali che spieghino le difficoltà odierne.

Aggiornamento 8:30 – Il down al servizio di posta è confermato anche in questi minuti. L’accesso e la consultazione dei messaggi personali e dunque l’invio di qualsiasi comunicazione è completamente inibito al momento del login. I problemi mail Libero di quest’oggi continuano ad essere legati, almeno per il momento, all’accesso via browser. Non c’è alcuna differenza tra i programmi di navigazione utilizzati: la posta non funzione su Chrome come su Microsoft Edge e ancora Firefox e chi più ne ha più ne metta. La scorciatoia via app dello smartphone sembra al momento tenere.