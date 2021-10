Luce dei Tuoi Occhi 2 ci sarà oppure no? Il momento cruciale è arrivato anche per i fan di Anna Valle e Giuseppe Zeno che quest’oggi dovranno salutare i personaggi che i due hanno portato nel prime time di Canale5. Sono state settimane avvincenti queste, serate in cui tutti si sono messi nei panni di Emma alla ricerca della bambina che credeva morta e che adesso ha scoperto essere viva (salvo sorprese dell’ultima ora), ma questo intricato drama a tinte gialle potrà davvero avere un seguito?

Al momento sembra proprio di no. Nonostante gli ascolti siano stati buoni sembra che Anna Valle non abbia progetti con Canale5, almeno non per ora, e questo significa che una seconda stagione della fiction non è prevista. Naturalmente tutto può cambiare e non solo in nome degli ascolti ma anche rispetto a quello che succederà nel finale di Luce dei Tuoi Occhi in onda oggi, 27 ottobre.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Luce dei Tuoi Occhi rivelano che Azzurra fugge portando con sé la piccola Cecilia e questo lascia pensare che tutto sia collegato ad Alice, ma in che modo? Enrico ed Emma scoprono che era stata Azzurra ad occuparsi delle pratiche ospedaliere di Emma mentre era tra la vita e la morte dopo il parto e adesso la polizia la cerca ma quando finalmente riesce a trovarla la verità viene a galla: Roberto era stato con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ucciso.

Roberto confessa l’omicidio ed anche la verità sulla vendita di Alice in cambio dei soldi che gli servivano per saldare dei debiti ma anche il fatto che adesso non sa dove si trova e forse nessuno può svelare questo arcano. Un’amara verità questa che travolge la famiglia ed Emma che, però ormai può contare sull’amore di Enrico.

Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto: sua figlia potrebbe essere ovunque, eppure le sembra di intravederla proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto. La ricerca di Alice non ha ancora scritto la sua ultima, la soluzione al giallo arriverà questa sera o in Luce dei Tuoi Occhi 2?