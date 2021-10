Il finale di Luce dei Tuoi Occhi si avvicina a grandi passi e con esso anche la possibilità che tutta la verità venga a galla. L’appuntamento con l’ultima puntata della fiction è fissato per giovedì 27 ottobre e a quel punto Anna Valle e la sua protagonista andranno incontro ai saluti finali al proprio pubblico, cosa scopriranno e cosa succederà?

Le anticipazioni del finale di Luce dei Tuoi Occhi rivelano che Azzurra fuggirà portando con sé la piccola Cecilia e in molti legheranno la cosa proprio al furto di Alice, e se così non fosse? Enrico ed Emma scoprono che era stata proprio lei ad occuparsi delle pratiche ospedaliere mentre la protagonista era tra la vita e la morte dopo il parto ma alla fine è proprio che lei che la troverà.

A quel punto Azzurra racconterà il motivo della sua fuga rivelando che Roberto era stato con Luigi la notte in cui è stato ucciso e sarà il primo a confessare il resto: qual è la verità che verrà a galla nell’ultima puntata? La ricerca di Alice potrebbe concludersi nel peggiore dei modi, questo è certo. Prima del finale di Luce dei Tuoi Occhi, l’appuntamento è fissato proprio oggi, 20 ottobre, con la penultima puntata.

Ecco il promo della puntata di oggi:

Questa sera scopriremo che Luigi ha confessato di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma ed Enrico di nasconderlo fino a quando riuscirà a dimostrare la propria innocenza mentre rivela di non sapere se Martina sia Alice. Intanto Davide e Luisa si sposano; poco dopo Luca si presenta in commissariato, ed emerge la verità sul ritorno della Conti a Vicenza. La vita di Emma cambia quando si scopre la verità su Alice, su chi sia il suo vero padre e sul fatto che le sue ballerine sono state scelte solo per la propria storia e non per le loro doti, come andrà a finire per loro?