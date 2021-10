Alla fine pare proprio che in The Crown 5 troverà ampio spazio la celeberrima intervista della principessa Diana alla BBC che pose fine, pubblicamente, al matrimonio con Carlo d’Inghilterra. Un momento storico che il dramma reale di Netflix non poteva certo ignorare, nonostante le richieste del principe William di relegarla al dimenticatoio. Quella conversazione con il giornalista della BBC Martin Bashir, oggetto di recente di un’inchiesta che ha stabilito fosse stata manipolata ed estorta con l’inganno alla Principessa, sarà centrale nella nuova stagione della serie di Peter Morgan.

Addirittura The Crown 5 dedicherà un intero episodio allo sfogo di Diana (interpretata dalla new entry Elizabeth Debicki) che fece tremare la Corona, un racconto triste e doloroso che nel 1995 fece crollare l’illusione della coppia reale perfetta di fronte a 23 milioni di spettatori: un’intervista in cui la Principessa parlò del suo matrimonio come troppo “affollato” per la presenza perenne di un’altra donna, quella Camilla mai dimenticata da Carlo. Un’intervista controversa che, secondo un’inchiesta indipendente, sarebbe stata realizzata con “metodi disonesti” dal giornalista Bashir, colpevole di aver mentito e usato tecniche “ingannevoli” per estorcere a Lady Diana confessioni e giudizi, basati anche su false informazioni che le erano state fornite proprio dall’intervistatore.

La produzione di The Crown 5, secondo The Sun e Daily Mail, avrebbe speso milioni di dollari per ricostruire fedelmente quel faccia a faccia, nonostante il principe William abbia chiesto negli ultimi anni che lo sfogo televisivo estorto alla madre non venga trasmesso mai più, in segno di rispetto alla memoria della Principessa che anche per via di quell’intervista e delle sue conseguenze aveva patito grandi sofferenze nei suoi ultimi anni di vita. BBC ha offerto le sue scuse alla famiglia Reale e una maxi-donazione milionaria per un’associazione scelta dai Windsor come risarcimento per il comportamento scorretto del suo ex giornalista, ma l’oblio tanto auspicato da William per quell’intervista sembra un obiettivo ancora molto lontano.

“I creatori di The Crown 5 vedono l’intervista come il momento chiave della quinta stagione. Perché proprio quello sfogo pubblico, frutto della rabbia per il burrascoso matrimonio con Carlo, ha indirizzato il corso degli ultimi mesi di vita della principessa” ha dichiarato un insider. Una scelta che, se confermata, non farebbe altro che acuire il dolore di William e Harry, mettendo in imbarazzo soprattutto quest’ultimo: il secondogenito di Diana, che ha rinunciato alle funzioni di membro senior di Windsor, ha firmato insieme alla moglie Meghan Markle un contratto milionario per la produzione di contenuti audiovisivi proprio con Netflix, lo streamer che produce e distribuisce The Crown e che proprio grazie alla serie ha conquistato numerosi premi agli Emmy e ai Golden Globes. Come affronterà i contraccolpi dell’essere in affari con chi, secondo l’opinione di suo fratello maggiore William, specula sulla memoria della loro defunta madre?