Non saranno mai nella trama di The Crown perché la serie inglese non arriverà a raccontare il presente, ma Harry e Meghan saranno comunque legati a Netflix e da un rapporto molto più proficuo. A meno di un anno dall’addio al ruolo di membri senior della Royal Family, Harry e Meghan hanno firmato un accordo con il gigante dello streaming per la creazione di serie tv, film, documentari ed altri contenuti originali.

Inizia così la loro nuova vita da produttori a Hollywood, l’ultima svolta di un percorso che in pochi anni ha portato Harry e Meghan a sposarsi, mettere al mondo un figlio, lasciare il Regno Unito e gli incarichi nobiliari per intraprendere un percorso professionale che li renda finanziariamente autonomi dalla Corona.

Netflix si è accaparrata l’esclusiva con il Duca e la Duchessa di Sussex: secondo il New York Times, che per primo ne dà notizia, Harry e Meghan “hanno fondato una società di produzione ancora senza nome e hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix, che li pagherà per realizzare documentari, docu-serie, lungometraggi, spettacoli sceneggiati e programmi per bambini“. Un ampio ventaglio di opportunità creative per i Duchi, che diventano produttori televisivi dopo essersi insediati stabilmente in California.

In una dichiarazione che annuncia l’accordo con Netflix, Harry e Meghan hanno legato la nuova esperienza alla loro genitorialità: il piccolo Archie, di un anno, crescerà negli Stati Uniti, a Los Angeles.

Il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino ma anche diano speranza. In qualità di neo-genitori, anche per noi è importante realizzare programmi familiari stimolanti. La portata senza precedenti di Netflix ci aiuterà a condividere contenuti di forte impatto che invitano ad agire.

Anche Ted Sarandos, amministratore delegato e capo dello sviluppo dei contenuti di Netflix, ha confermato con entusiasmo la nuova avventura hollywoodiana della coppia in fuga dalla vita di corte.

Siamo incredibilmente orgogliosi che abbiano scelto Netflix come loro casa creativa e siamo entusiasti di raccontare storie con loro che possono aiutare a costruire la resilienza e aumentare la comprensione del pubblico ovunque.

A giudicare dalle prime dichiarazioni, sembra chiaro che Harry e Meghan creeranno principalmente contenuti incentrati su questioni sociali rilevanti, ma probabilmente non disdegneranno l’intrattenimento per famiglie. Non è chiaro se appariranno in video, ma Meghan ha dichiarato più volte di non voler tornare a recitare dopo aver lasciato la serie Suits proprio per sposare Harry. I due sono anche impegnati filantropi, con la loro fondazione di beneficenza Archewell, che opera indipendentemente dalla nuova società di produzione audiovisiva della coppia.