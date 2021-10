Arrivano alcune indicazioni estremamente interessanti, in queste ore, per quanto concerne la piena diffusione dell’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy. Come tutti sanno, infatti, in questo periodo gli sforzi del produttore coreano si stanno concentrando soprattutto sulla serie dei Galaxy S21, al punto che nei giorni scorsi pare siano venuti a galla alcuni bug che il produttore coreano deve risolvere nel più breve tempo possibile. Ne abbiamo parlato con un articolo dedicato sul nostro magazine.

Quali Samsung Galaxy stanno per ricevere la beta con l’aggiornamento di One UI 4.0

Detto questo, il segnale che ci arriva oggi 27 ottobre è assolutamente positivo, in quanto nuovi Samsung Galaxy dovrebbero ricevere l’aggiornamento con One UI 4.0 in versione beta a stretto giro. Ne ha parlato con un articolo specifico anche SamMobile. A tal proposito, è importante evidenziare che questo mercoledì si parli dello sbarco del pacchetto software preliminare a bordo dei suoi ultimi smartphone pieghevoli. L’obiettivo, infatti, è assicurare subito la beta anche ai vari Samsung Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3.

Secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento, potremmo dire che il programma One UI 4.0 Beta arriverà per la prima volta su Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 in Corea del Sud, come sempre avviene in queste circostanze. Tuttavia, le ultime indicazioni ci dicono che potrebbe espandersi rapidamente in altri mercati, tra cui Germania, India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Difficilmente, dunque, ci sarà qualcosa da provare qui in Italia.

Vi ricordo che l’aggiornamento con One UI 4.0 per i Samsung Galaxy è molto atteso, in quanto l’upgrade prevede passi in avanti relativi a privacy e sicurezza migliorate, temi e colori dell’interfaccia utente ispirati a Material You, senza dimenticare app stock migliorate, widget più recenti ed un numero in crescita di widget per la schermata di blocco.