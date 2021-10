Arrivano in queste ore indicazioni utili ed interessanti per chi non vede l’ora di installare l’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo dei propri Samsung Galaxy. A quanto pare, infatti, il produttore coreano ha incluso non pochi bug attraverso la terza beta, di cui vi avevamo parlato pochi giorni fa con un altro articolo. Ecco perché a breve assisteremo al rilascio di un ulteriore upgrade, a testimonianza del fatto che ci sia ancora del lavoro da fare prima che si possa parlare una volta per tutte della build stabile.

Cosa sappiamo sui problemi su One UI 4.0 con terza beta per i Samsung Galaxy

Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento, in merito ad una questione delicata come quella relativa ai problemi su One UI 4.0 con la terza beta per i Samsung Galaxy? Qualche spunto in merito, come avviene spesso e volentieri in circostanze simili, ci arriva direttamente da SamMobile. Se da un lato il pacchetto software aggiunge elementi che vanno a completare il pacchetto software originale, allo stesso tempo ha anche aggiunto alcuni nuovi bug, al punto che ora la società annuncia il lancio di un aggiornamento rapido per correggere parte di questi bug critici.

Quale sarà il compito della prossima beta correttiva? A detta della fonte, l’ulteriore aggiornamento non definitivo impostato su One UI 4.0 risolverà il bug che ha impedito ad alcuni browser Web di funzionare sul Serie Galaxy S21. Stando almeno alle segnalazioni del pubblico in questi giorni. Inoltre, dovrebbe impedire anche l’arresto anomalo dell’app Galleria durante la condivisione delle immagini.

Da non dimenticare un’altra anomalia. Il prossimo aggiornamento, infatti, è destinato a migliorare anche la stabilità della funzione AoD tramite One UI 4.0. Con il terzo aggiornamento beta per i Samsung Galaxy, infatti, la funzione AoD a volte non si avvia quando lo schermo è spento. C’è dunque molto da lavorare, in attesa che il pacchetto software possa essere definito stabile e funzionante per tutti.