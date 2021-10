Per quanto al lancio del Samsung Galaxy S22 Ultra insieme agli altri modelli della nuova serie ammiraglia manchino diverse settimane, si fanno copiose le notizie relative alla dotazione tecnica dello smartphone di punta. Proprio oggi 26 ottobre, il ben noto tipster Ice Universe ci regala nuovi dettagli sulla fotocamera del dispositivo. Sempre l’autorevole informatore etichetta la sua soffiata come accurata al 100%. Vale dunque la pena non perdersi quanto appena riferito per cominciare a conoscere il prossimo terminale.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, secondo quanto riportato, dovrebbe avere una fotocamera principale da 108 MP. Su quest aspetto ci sono ben pochi dubbi davvero da poco tempo e dunque alla presentazione del prodotto difficilmente vedremo qualcosa di diverso. La soffiata hi-tech di oggi ci fornisce anche informazioni relative agli altri 3 sensori a bordo del top di gamma. Le unità di scena saranno quattro in totale (includendo di certo grandangolare e teleobiettivo) con risoluzione da 12 MP, 10 MP, 10 MP e zoom (rispettivamente) 0.6X, 3X e 10X.

Di certo i dettagli appena forniti sono interessanti ma, sempre per il comparto fotocamera, altre informazioni molto puntuali ci vengono fornite sempre da Ice Universe: queste sono relative ad esempio l’ampiezza focale del sensore, quella dei pixel e molto altro ancora. Su tutto quanto riferito e presente nel tweet di fine articolo possiamo avere davvero pochi dubbi, visti gli ottime fonti a sua disposizione in tutte le fasi pre-lancio dei dispositivi dei brand più importanti.

Per il lancio del Samsung Galaxy S22 Ultra, insieme ai fratelli minori Galaxy S22 e S22 Plus bisognerà attendere gennaio, al massimo febbraio. Si sta sempre più facendo strada l’ipotesi di un evento programmato giusto prima del via della Mobile Wolrd Congress di Barcellona che tornerà in presenza nel 2022: il tutto per garantire la massima visibilità ai nuovi arrivati.