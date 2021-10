Arrivano i rinforzi in Virgin River 4: le new entry Mark Ghanimé e Kai Bradbury si sono unite al cast della quarta stagione del dramma romantico di Netflix sviluppato da Sue Tenney e basato sulla collana di libri bestseller di Robyn Carr.

I nuovi volti di Virgin River 4 entrano nel cast come regolari della serie, al fianco di Alexandra Breckinridge, Martin Henderson, Tim Matheson e gli altri interpreti delle prime tre stagioni. I primi dettagli sui loro personaggi sono stati diffusi da Deadline.

In Virgin River 4 Ghanimé interpreterà il dottor Cameron Hayek, il nuovo affascinante medico della clinica: dottore di bell’aspetto e accattivante, dall’intelletto tagliente e dal sorriso luminoso, farà subito colpo in città, suscitando un certo interesse presso le donne di Virgin River. Bradbury interpreterà invece Denny Cutler, il nipote di Doc, che si presenta nella remota cittadina californiana per stabilire un legame con il nonno di cui ha appena scoperto l’esistenza: Denny custodisce però un oscuro segreto.

Le new entry di Virgin River 4 non sono ignote al pubblico televisivo: Ghanimé ha interpretato il ruolo regolare di Sergio Balleseros nella serie Syfy Helix ed è apparso, tra gli altri titoli, anche in Private Eyes, Reign, Wynonna Earp, Slasher e, più recentemente, The Bold Type. Bradbury è stato il protagonista della serie CBC/CW Warigami. e ha avuto un ruolo ricorrente in Motherland: Fort Salem; inoltre è apaprso in Altered Carbon di Netflix, Supernatural di CW e The Boys di Amazon.

Virgin River 4 vedrà anche il ritorno nel cast dei volti già presenti nella stagione precedente: Deadline conferma la presenza di Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini e Annette O’Toole. Sue Tenney è ancora showrunner e produttrice esecutiva della serie, che Netflix ha già rinnovato fino alla quinta stagione, dopo le ottime performance delle prime tre. Le riprese della quarta stagione sono attualmente in corso.