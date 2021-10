Martin Henderson è nel bel mezzo del riprese di Virgin River 4, il melò di Netflix che è stato recentemente rinnovato dallo streamer fino alla quinta stagione. L’attore neozelandese, interprete dell’ex Marine Jack nella serie ispirata ai romanzi di Robyn Carr, sta girando la stagione 4 dalla scorsa estate e continuerà ad essere impegnato sul set ancora per diverse settimane, visto che i due nuovi capitoli rinnovati da Netflix saranno girati insieme, senza soluzione di continuità.

Martin Henderson, intervenendo in un video sui social, ha dichiarato che le nuove stagioni 4 e 5 “usciranno prima o poi, forse non così presto…”, lasciando intuire che l’orizzonte per il debutto di Virgin River 4 su Netflix potrebbe slittare al prossimo anno. “Ma comunque, siamo a metà della quarta stagione“, ha detto l’attore riferendosi alla produzione del nuovi episodi, attualmente in corso in Canada.

Martin Henderson è nel cast di Virgin River sin dalla prima stagione insieme alla protagonista Alexandra Breckenridge e agli altri volti della serie Tim Matheson, Colin Lawrence, Lauren Hammersley, per citarne i principali. Si tratta del suo primo impegno di lungo periodo dopo aver trascorso due stagioni in Grey’s Anatomy tra il 2015 e il 2017: entrato in scena nella dodicesima come potenziale nuovo interesse amoroso della protagonista Meredith Grey, il dottor Nathan Riggs è uscito nella quattordicesima ritrovando l’amore perduto con Meghan Hunt, rediviva dopo un decennio di prigionia in Iraq.

Il personaggio di Martin Henderson in Grey’s Anatomy è stato citato nella première della stagione 18, appena trasmessa da ABC negli Usa, per informare il pubblico che la storia con tra Hunt e Riggs è terminata e il medico è partito per una missione umanitaria all’estero. Non si tratta però di un modo per riaprire un potenziale legame con la Grey, piuttosto di un escamotage narrativo per giustificare la presenza del personaggio di Meghan Hunt a Seattle: la sorella di Owen, infatti, apparirà in diversi episodi nel corso della stagione, visto che l’attrice Abigail Spencer è rientrata nel cast da ricorrente. Chiudendo la storia tra Meghan e Nathan, gli sceneggiatori avranno mano libera sulle trame che riguardano il personaggio di Meghan Hunt, così da poterlo pienamente inserire nelle dinamiche relazionali della nuova stagione.