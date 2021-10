Non è raro avere la necessità di ottenere assistenza per mancato accesso Spid PosteID ad un sito o un servizio dopo la fase di autenticazione del QR Code. Vuoi per qualche down temporaneo del servizio o qualche problema tecnico più serio, capita di non riuscire ad utilizzare la propria identità digitale, ad esempio, per entrare in qualche sito della pubblica amministrazione ed espletare qualche pratica. Nasce dunque l’esigenza di poter contare sul dovuto supporto attraverso i canali ufficiali delle Poste: di seguito sono elencate tutte le strade in questa direzione.

Il numero di assistenza clienti

Il numero di assistenza clienti per problemi con l’identità digitale risponde al recapito gratuito 800.007.777. Il contatto risponde a due esigenze diverse: quella di supporto per problematiche tecniche ma pure per sospensione delle credenziali per impellenti motivi di sicurezza. In quest’ultimo caso, un operatore sarà sempre disponibile, 24 ore su 24, per accettare le richieste degli utenti. Al contrario, dalle 8:00 alle 20:00 e dal lunedì al sabato (festivi esclusi) sempre lo stesso numero risponde alle varie altre esigenze, dunque per ottenere aiuto in caso di anomalie riscontrate.

A parte il numero verde già indicato, l’assistenza per mancato accesso Spid PosteID con QR Code è associata anche ad un form di contatto presente sul sito Poste Italiane. Visitando questa pagina istituzionale, si potrà compilare un messaggio in cui andranno specificati i dettagli dell’errore in cui ci si imbatte per ottenere la giusta assistenza. Il modulo sarà inviato online e si otterrà un riscontro nel più breve tempo possibile.

Per finire, non va dimenticato il canale social di Poste per ottenere assistenza per mancato accesso Spid PosteID. Particolarmente attico ed efficiente è il profilo Twitter di @WebPoste attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato esclusi i festivi. Anche in questo caso gli operatori preposti al servizio cercheranno di rispondere nel più breve tempo possibile.