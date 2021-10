Jodie Whittaker sta elaborando l’addio a Doctor Who. Per la prima volta l’attrice ha parlato nel dettaglio del motivo per cui ha detto addio all’ambito ruolo, di cui ha rappresentato la prima interprete femminile nella lunga storia del format di fantascienza della BBC.

Jodie Whittaker, volto del 13° Dottore, ha recentemente condiviso la notizia che avrebbe lasciato la serie insieme allo showrunner Chris Chibnall: l’addio è previsto al termine della stagione 13 e di una serie di speciali in onda il prossimo anno. L’attrice, secondo quanto riporta Digital Spy, aveva già in mente di realizzare un ciclo limitato di stagioni: “C’era questa idea di ‘fare tre stagioni’. Ma nessuno ti inchioda a questo. Quindi c’era sempre una conversazione (…) fluida” rispetto a quante stagioni realizzare, ha dichiarato l’interprete di Broadchurch.

Per Jodie Whittaker è stata una scelta personale: ad un certo punto ha sentito che “era giusto” lasciare, nonostante l’affetto del pubblico e il fatto che “tutti vengano da te continuamente dicendo, ‘Sono un fan di Doctor Who’, e questa è una gioia assoluta perché è stato un tale piacere“. Avendo da poco terminato le riprese della serie, l’attrice vive ancora sentimenti contrastanti rispetto all’addio al ruolo e non è ancora pronta al passaggio di testimone con un altro attore, al momento non ancora annunciato ufficialmente: “Solo a pensarci, è una cosa che mi fa arrabbiare, ma questo spettacolo ha bisogno di nuova energia. E non so a chi toccherà, ma chiunque sarà, vivrà un grande momento!“.

La prima apparizione di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore risale allo speciale natalizio del 2017 C’era due volte, per poi entrare stabilmente nel ruolo nel 2018, con l’undicesima stagione della serie. La reazione dei fan all’arrivo della Whittaker come prima donna protagonista della serie fu perlopiù positiva, anche se non mancarono polemiche da parte di una minoranza che riteneva questa svolta solo una scelta politicamente corretta. Non è chiaro se la serie proseguirà su questa strada scegliendo un’altra donna o tornerà al classico Dottore uomo.