Jodie Whittaker lascerà Doctor Who il prossimo anno, al termine della tredicesima stagione. Com’è ormai da tradizione, ogni fan della serie BBC sa che il tempo del Dottore dura tre stagioni (fatta eccezione per Christopher Eccleston), quindi è lecito chiedersi: chi prenderà il timone del TARDIS? Oltre all’attrice, anche l’attuale showrunner Chris Chibnall dirà addio a Doctor Who.

Scegliere un candidato ideale nel ruolo del Signore del Tempo non è semplice, ma finora lo show britannico non ha mai deluso le aspettative. Sui social, intanto, impazza il toto-nome: ecco i possibili attori/attrici che potrebbero sostituire Jodie Whittaker.

Jo Martin sembrerebbe la scelta più logica. Già apparsa nella dodicesima stagione, l’attrice ha ricevuto consensi abbastanza positivi. C’è invece chi punta a un volto fresco, come Phoebe Waller-Bridge, la creatrice degli show di successo Fleabag e Killing Eve, e un nome certamente richiesto nel panorama televisivo. Proprio per questa sua richiesta, potrebbe non essere disponibile: al momento è impegnata sul set di Indiana Jones 5, mentre è al lavoro sul remake di Mr e Mrs Smith (dove avrà il duplice ruolo di co-sceneggiatrice e di attrice).

Come Phoebe Waller-Bridge, anche Michaela Coel, dopo I May Destroy You, sta attirando l’attenzione internazionale, dimostrando un gran potenziale. Per questo molti utenti in rete la vedrebbero perfetta se non nel ruolo di protagonista, forse in quello di showrunner.

Un altro nome è quello di Michael Sheen, attore versatile che nella sua lunga carriera ha interpretato un’infinità di ruoli. Con la cancellazione di Prodigal Son, potrebbe esserci qualche possibilità, ma questo andrebbe a incidere sulla produzione di Good Omens, serie Amazon in cui recita al fianco di un ex Dottore (David Tennant) e che di recente è stata rinnovata per una seconda stagione.

Tra i candidati spuntano anche: Vicky McClure, attrice molto apprezzata nel Regno Unito, che ha un lungo sodalizio con la BBC, e Olly Alexander, giovane astro nascente di It’s a Sin. L’ex showrunner di Doctor Who, Russell T. Davies, l’ha indicato come il sostituto perfetto. Al momento però Olly è impegnato sul fronte musicale (è anche un cantante), come ha confermato la sua manager Martha Kinn su Instagram.