È ufficiale l’addio di Jodie Whittaker a Doctor Who. L’attrice britannica, che interpreta il tredicesimo dottore, il primo donna nella storia della serie tv, è nel cast dal 2017. Secondo quanto si apprende, la star lascerà il suo ruolo al termine della tredicesima stagione, la sua terza nei panni del Dottore.

Come accaduto in precedenza con gli altri attori, saranno realizzati tre episodi-evento per accompagnare l’addio di Jodie Whittaker. Oltre a lei, anche lo showrunner Chris Chibnall lascerà il timone della serie.

La tredicesima stagione di Doctor Who andrà in onda verso la fine del 2021, con un cambiamento nel cast principale. I tre speciali saranno poi trasmessi nel 2022 (che è anche il centenario dalla nascita della BBC) a partire dal 1° gennaio; due di essi sono previsti nella primavera e nell’autunno del prossimo anno.

“Nel 2017 ho aperto la mia gloriosa confezione regalo di scarpe taglia 13. Non avrei potuto immaginare le brillanti avventure, i mondi e le meraviglie che avrei visto in essi”, ha detto Jodie Whittaker. “Il mio cuore è così pieno di amore per questo show, per la squadra che lo realizza, per i fan che lo guardano e per ciò che ha portato nella mia vita. E non posso ringraziare abbastanza Chris per avermi affidato le sue incredibili storie”.

L’addio della Whittaker era già nell’aria da diverso tempo. Solitamente un attore di Doctor Who resta nei panni dell’alieno di Gallifrey per almeno tre stagioni – fatta eccezione per Christopher Eccleston, che lasciò dopo una sola.

“Sapevamo che volevamo cavalcare quest’onda fianco a fianco e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a poche settimane dalla conclusione del miglior lavoro che abbia mai avuto. Non credo che sarò mai in grado di esprimere ciò che questo ruolo mi ha dato. Porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre”, ha aggiunto l’attrice.

“Jodie e io abbiamo stretto un patto ‘tre stagioni e poi andiamo via’ all’inizio di questa esplosione irripetibile. Quindi ora il nostro turno è terminato e stiamo riconsegnando le chiavi del TARDIS”, ha detto Chibnall.

E ora inizia il toto-Dottore: chi sarà il successore di Jodie Whittaker?