In arrivo prossimamente la fiction Blanca su Rai1, nuova produzione Lux Vide tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Maria Chiara Giannetta toglie (momentaneamente) la divisa del Capitano Olivieri di Don Matteo per vestire i panni di una detective ipovedente.

Si chiama Blanca Occhiuzzi, una giovane donna divenuta non vedente da bambina, ed è esperta di decodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio le intercettazioni. Dopo la perdita della sorella maggiore, Blanca è guidata da un forte senso di giustizia che metterà in pratica come meglio può al servizio della polizia. Nonostante lavori in un luogo dove la sua disabilità è vista come un ostacolo, non si lascia scoraggiare ed è pronta a scendere in campo per dimostrare il suo coraggio e le sue capacità.

Al fianco di Maria Chiara Giannetta troviamo nel cast principale anche Giuseppe Zeno nel ruolo dell’ispettore Liguori, un collega dai mille segreti, e Pierpaolo Spollon che interpreta Nanni, un giovane cuoco anticonvenzionale.

Per la scrittrice Patrizia Rinaldi, “Blanca è una donna non omologata, che non si piange addosso: ha accettato il suo limite, trasformandolo in una risorsa. Si occupa di décodage, cioè di decifrare i rumori di fondo, ma ai suoi sensi affinati aggiunge una sensibilità particolare. È forte, ma anche fragilissima e comunque vuole essere e sembrare più animosa di quello che si sente in realtà.”

Nel promo rilasciato dalle reti Rai, possiamo vedere le prime immagini di Blanca e del suo mondo: “La vita è una figata. Non avere paura del buio.” Oltre a lei, anche i personaggi sopra citati che la circondano.

Il primo episodio di Blanca (in totale sono otto) è stato presentato nel corso della Mostra del Cinema di Venezia, e arriverà su Rai1 durante l’autunno. Di seguito il promo della fiction: