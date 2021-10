Ciro Priello imita Michael Jackson e, seppur con non poche difficoltà, super ancora una volta la prova. Il comico dei The Jackal viene sottoposto a prove sempre più difficili, con imitazioni di cantanti passati alla storia per le loro straordinarie capacità vocali. Non a caso l’attore partenopeo si è fatto notare con l’imitazione di Freddie Mercury sulle note di I Want To Break Free dei Queen. La settimana scorsa è stata la volta di Sere Nere di Tiziano Ferro, ma sulle corde vocali di Priello è passato anche Marco Mengoni con Ma Stasera.

Ciro Priello imita Michael Jackson

Nella puntata di ieri, venerdì 22 ottobre, Ciro Priello si è esibito sulle note di Beat It di Michael Jackson, brano iconico contenuto nel capolavoro assoluto Thriller (1982), nonché canzone all-star che vide la partecipazione di Steve Lukather dei Toto al basso e il leggendario Eddie Van Halen con l’assolo di chitarra.

Peculiarità di ogni canzone di Michael Jackson, ovviamente, è la straordinaria combinazione tra abilità nel ballo e immensità vocale. Ciro Priello imita Michael Jackson e porta in scena doti pregresse di ballerino e impegno vocale, una combo che fa scattare la standing ovation. Nello studio di Tale E Quale Show 2021 tutto si infiamma, anche perché restare calmi quando si tratta del King Of Pop – di cui Ciro Priello è un dichiarato fan – è oltremodo impossibile.

Per questo la produzione ha modificato la tonalità di Beat It – arrivare all’estensione di Jackson è inumano, ammettiamolo – e ha consentito al comico partenopeo di esibirsi secondo le sue corde.

L’opinione dei giudici

Entusiasta Loretta Goggi, che ha elogiato l’esibizione di Ciro Priello con queste parole:

“Ma quanto sei bravo! Ma quanto mi piaci! Mi piaci assai! Vocalità incredibile, trucco somigliante ma la cosa impressionante è che ha una determinata altezza e più sei basso, meglio balli. Più sei alto, più hai difficoltà. Tu, invece, hai un’agilità pazzesca. Chapeau!”.

Più severo, ovviamente, Cristiano Malgioglio che ha sottolineato l’assenza del caratteristico “singhiozzo” di Michael Jackson, ottenendo i consueti fischi da parte del pubblico al quale ha risposto: “Io godo quando mi fischiate, non c’è niente da fare”.