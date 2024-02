Lo abbiamo tutti conosciuto e amato nei panni di Apollo Creed, prima rivale e poi amico di Rocky Balboa nella fortunatissima saga Rocky: ma chi era Carl Weathers?

Chi era Carl Weathers

Nato a New Orleans nel 1948, Carl Weathers studiò arti teatrali presso la San Diego State University. Anche lo abbiamo sempre visto sul ring con tanto di guantoni, la sua carriera sportiva era legata al football americano. Dopo aver esordito nella squadra universitaria dei San Diego State Aztecs, Carl Weathers passò al professionismo come linebacker negli Oakland Raiders.

Nel 1974 conseguì la seconda laurea in arte drammatica presso la San Francisco State University dopo essere passato al football canadese nei British Columbia Lions. Nello stesso anno, raggiunto il secondo traguardo accademico, lasciò per sempre le aspirazioni sportive per dedicarsi interamente allo spettacolo.

La carriera nel cinema

Dopo il 1974 mosse i suoi primi passi nel piccolo schermo per interpretare vari ruoli in altrettanto vari telefilm come SWAT, Kung Fu e L’Uomo Da Sei Milioni Di Dollari fino al 1976, quando durante un provino per Rocky Sylvester Stallone rimase colpito da quel carisma che gli ricordava Muhammad Alì. Così Carl Weathers divenne Apollo Creed, personaggio che lo caratterizzò per i primi quattro capitoli della saga e che lo rese iconico.

Dopo Rocky, la carriera sul grande schermo continuò in altre pellicole d’azione entrate nella memoria collettiva come Predator (1987) e altri ruoli nei film Acton Jackson (1988) e Uragano Smith (1992). Nel tempo Carl Weathers non abbandonò del tutto il piccolo schermo: comparve, ad esempio, in una puntata di ER Medici In Prima Linea – dove interpretò un ex pugile – e in una puntata di The Shield.

Fu ingaggiato anche nella serie The Mandalorian, dove indossò i panni di Greef Karga. Nel 1989 affiancò Michael Jackson nel video ufficiale del singolo Liberian Girl. Sposato con Mary Ann Castle, morì il 1° febbraio a 76 anni.

Continua a leggere su optimagazine.com