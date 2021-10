Ciro Priello imita Freddie Mercury a Tale E Quale Show 2021. Replicare le immense doti canore del leggendario frontman dei Queen non è certo da tutti, e nemmeno per il leader dei The Jackal è impresa semplice. Per questo il comico napoletano punta sul trucco e sui costumi, e soprattutto sulla presenza scenica anziché sulla voce. Un coraggio, quello di Ciro Priello, riconosciuto proprio per questo e dunque acclamato dai giudici.

Ciro Priello imita Freddie Mercury

La canzone scelta per Ciro Priello è I Want To Break Free, brano iconico contenuto nel capolavoro The Works (1984). Per l’occasione, Ciro è stato presentato con lo stesso outfit dello storico video, dunque in abiti femminili. Scenografie e costumi di scena sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico e dalla giuria, e per questo il comico di The Jackal è piaciuto così tanto.

Del resto, prima di imitare Freddie Mercury devi essere Freddie Mercury. Non avendo questa presunzione, Ciro Priello si è limitato a un omaggio alla leggenda del rock che gli è riuscito benissimo.

Il commento dei giudici

“Inguardabile, terrificante” sono le parole usate dal severissimo Cristiano Malgioglio, a questo giro rimasto solo per via del plauso arrivato invece da Loretta Goggi e Giorgio Panariello. La prima ha dedicato a Ciro Priello il commento più entusiasta:

“La tonalità non era quella di Freddie Mercury, ma non si può dire che tu l’abbia interpretata male. Sei stato molto in gamba. Bella anche l’interpretazione”.

Da Panariello, infine, parole piene di stima e incoraggiamento:

“Va premiato il coraggio, ti sei messo in gioco e divertito. Avresti potuto scegliere un’esibizione in vesti classiche e invece non lo hai fatto”.

Intanto su Instagram Ciro Priello ironizza sul giudizio di Malgioglio: “Un brutto incubo” e anche su se stesso riproponendo piccolissimi estratti dell’esperienza di ieri sera nelle storie. Tanti i fan dei The Jackal che si complimentano con lui riconoscendo il coraggio, appunto, di vestire i panni di un artista inimitabile.