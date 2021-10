Ciro Priello imita Tiziano Ferro, e per lui si presenta l’ennesima difficile prova canora con una delle voci più importanti della scena italiana. Imitare il cantante di Latina non è certo cosa da poco, dal momento che Tiziano si è imposto dall’inizio della sua carriera per il suo straordinario timbro vocale, per il controllo del fiato e per la personalità autentica. Negli anni lo abbiamo visto rovistare nel soul, l’r’n’b, l’elettronica e nelle ballate, e oggi è uno degli artisti più autorevoli degli ultimi 20 anni.

Dall’inizio di Tale E Quale Show 2021 gli autori hanno sottoposto il leader dei The Jackal a prove importanti, da Freddie Mercury con I Want To Break Free dei Queen a Marco Mengoni con Ma Stasera. Ieri sera, venerdì 15 ottobre, Ciro Priello ha imitato Tiziano Ferro con il brano Sere Nere, super hit contenuta nel secondo disco 111 (2003). Peculiarità del brano è l’ampio ricorso ai falsetti soprattutto nel ritornello, dettaglio che richiede una certa preparazione nel controllo del fiato. Ciro Priello se l’è cavata, ma su alcuni segmenti ha “perso la nota”, riuscendo comunque ad affrontare una performance più che dignitosa.

Il trucco, il costume e la gestualità, tuttavia, sono stati eccellenti. Se Ciro Priello imita Tiziano Ferro sa che ci saranno ostacoli in termini di timbro e modulazioni, per questo è stato fatto un grosso lavoro sulla presenza scenica. Nessun commento dall’originale, che però non si tirerà certo indietro dal fare le sue valutazioni.

Tra i commenti sui social sono in molti a protestare contro gli autori “colpevoli” di assegnare al leader dei The Jackal imitazioni troppo impegnative, facendo proprio l’esempio di Freddie Mercury e Marco Mengoni, che lo penalizzano rispetto agli altri concorrenti. Eppure, nel rivedere il video in cui Ciro Priello imita Tiziano Ferro, si potrebbe parlare di prova superata con coraggio e determinazione.