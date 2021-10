Ciro Priello imita Marco Mengoni, e non è di certo una scelta facile. Come sottolineano dal tavolo dei giudici, l’ex stella di X Factor ha un’estensione vocale importante e vestire i suoi panni di artista richiede una preparazione adeguata. Per questo l’esibizione del leader dei The Jackal ha diviso la giuria, che comunque ha apprezzato la sua performance.

Ciro Priello imita Marco Mengoni

Ciro Priello imita Marco Mengoni e sceglie il singolo Ma Stasera, uscito nel giugno 2021 e quindi ancora fresco di pubblicazione. Come già detto, la voce del cantante di Ronciglione è peculiare, ma il leader dei The Jackal si è impegnato a riprodurre le gestualità dell’artista oltre a presentarsi negli studi di Rai 1 con un trucco che lo ha reso altamente somigliante all’originale.

“Ce l’ha messa tutta”, scrivono dall’account ufficiale di Tale E Quale Show 2021, e per il momento manca il commento del diretto interessato, ma Marco Mengoni potrebbe dire la sua nelle prossime ore. I cantanti “originali”, infatti, sono soliti dare il loro giudizio sugli imitatori della serata. L’esibizione di Ciro Priello, in termini di performance canora, è partita con qualche inciampo per poi decollare durante il brano.

Le divisioni della giuria

Una giuria decisamente combattuta, quella che ieri – venerdì 8 ottobre – ha commentato l’esibizione di Ciro Priello. Cristiano Malgioglio come al solito è stato severissimo:

“Mengoni ha un’estensione vocale straordinaria. Tu ce l’hai messa tutta, ma sembravi l’orso Baloo, mentre Mengoni è molto elegante quando sta sul palco. Sono onesto, però ci hai messo tutto l’impegno”.

Incalzato e punzecchiato da Carlo Conti che gli ha chiesto se conoscesse l’originale, Malgioglio ha replicato: “Non sono rinco***onito”. Entusiasta Giorgio Panariello: “Si prepara sempre bene”, mentre Loretta Goggi è andata più in fondo:

“Dissento da quello che ha detto Malgioglio, tu Ciro stai proprio bene sul palcoscenico. Hai beccato il suo vibrato, ma non sempre perché è molto difficile, per lui è naturale, per te è forzato. Devo dire che gli somigli anche”.

In sostanza, anche quando Ciro Priello imita Marco Mengoni la giuria si divide, con Malgioglio perfettamente calato nel ruolo dell’intransigente che fonda il suo giudizio sull’aspetto tecnico delle performance e si lascia andare in paragoni coloriti, motivo per il quale nascono alcuni contrasti con Alba Parietti.