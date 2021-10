Quello che attende il pubblico di Rai2 questa sera è un singolo episodio di The Resident 3. Il medical drama con Emily VanCamp e i suoi colleghi tornerà in onda oggi, 22 ottobre, in tandem con The Good Doctor 4 per la gioia degli appassionati della ‘saga’ che andrà avanti fino al prossimo mese di dicembre e anche oltre. Le prime novità sulla programmazione rivelano che i medical drama potrebbero proseguire anche in inverno, almeno nella prima parte ma, fino ad allora, avremo a che fare con una serie di episodi inediti che ci regaleranno casi da risolvere e sentimenti da indagare.

L’appuntamento è fissato per questa sera, intorno alle 22.00, con un singolo episodio di The Resident 3 con l’episodio dal titolo Sistema di valori in cui Conrad dovrà occuparsi di una strana situazione quando un paziente di Devon, dichiarato morto, riprende a respirare. Il dottore non può far altro che chiedersi il perché di quello che è successo partendo dal dubbio sull’operato di Devon, davvero il dottore ha sbagliato?

La situazione peggiora quando si scopre che l’uomo e la fidanzata Bella vivono come se fossero vampiri, un vero e proprio episodio degno del mese in cui si festeggia Halloween. Cain e Nic si occupano di un certo Hades, noto suprematista bianco, che rivela una disturbo della personalità. I due non si troveranno d’accorso sul giudizio e sull’approccio al caso mentre sulla strada verso una convention medica, il “Rapace” e Mina si ritrovano in una situazione ai limiti del paradossale, i loro sentimenti verranno finalmente a galla?

The Resident 3 tornerà la prossima settimana, il 29 ottobre, sempre con due nuovi episodi dal titolo Un disastro annunciato e La giornata degli infermieri in cui un aeroplano cade su Atlanta. Bell, che si trovava sul velivolo, cerca disperatamente di salvare la vita del passeggero che era seduto vicino a lui, come andrà a finire per loro?