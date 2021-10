Il momento è finalmente arrivato e mentre negli Usa si continuano a seguire gli episodi senza Emily VanCamp, su Rai2 sarà proprio lei la protagonista assoluta con The Resident 3. L’appuntamento con il medical drama americano è fissato per oggi, 14 ottobre, a partire dalle 22.00 circa in coppia con The Good Doctor 4 per un totale di tre episodi.

Ad andare in onda saranno i primi due episodi di The Resident 3 e, in particolare, quelli dal titolo Cenere siamo e cenere torneremo e Carne della mia carne in cui proprio Nic sarà al centro di sconvolgimenti e lutti, che cosa succederà? La seconda stagione si era conclusa lasciando aperta una grande domanda: chi è morto? Nic potrebbe aver perso la sorella o il padre e questo episodio ci porterà qualche mese dopo l’evento e una serie di flashback riveleranno la verità su quello che è successo.

Intanto, per via di quello che è successo con la Quovadis, i vertici del Chastain hanno dovuto cedere il controllo al Red Rock Mountain Medical colosso che ha il solo obiettivo di fare cassa. Alla corte del nostro amata ospedale arriva una new entry, il dottore Barrett Cain, un arrogante neurochirurgo interpretato da Morris Chestnut, che inviterà Bell e Kit ad unirsi a lui per una procedura molto rischiosa che vede una donna affetta da un cancro molto aggressivo sul tavolo operatorio. La donna è madre di sette figli, sarà così facile farsi strada con il suo caso?

Nel frattempo, il “Rapace” si mostra particolarmente legato a un paziente che si rivelerà essere il suo padre biologico. Adaku, un’amica di Mina, arriva in ospedale annunciando di essere incinta. A loro si unirà anche Chelsea Kurtz nei panni della tirocinante Eloise, ex paziente affetta da fibrosi cistica cui è stato praticato trapianto di fegato e polmoni.

The Resident 3 tornerà la prossima settimana, il 21 ottobre, con due nuovi episodi dal titolo Santi e peccatori e Sistema di valori in cui Nic viene convocata da Cain che, avendo saputo dell’intraprendenza dalla giovane per riaprire la clinica per i più bisognosi vuole avvalersi del suo aiuto e la vorrebbe nel suo staff. Intanto l’infermiera ha iniziato la sua convivenza con Conrad e tutto sembra andare a gonfie vele.